علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

طالبت الولايات المتحدة الأميركية أمس أي حكومة وحدة فلسطينية، يمكن أن تشكلها حركتا فتح وحماس بأن تعترف بإسرائيل وتنزع سلاح حركة حماس، وذلك في أول رد فعل أميركي واضح على اتفاق المصالحة بين الحركتين الأسبوع الماضي.

إلا أن حركة حماس رفضت هذه الشروط واصفة إياها بـ «التدخل السافر» في الشؤون الفلسطينية.وصرح مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات في بيان أن «الولايات المتحدة تؤكد من جديد أهمية التقيد بمبادئ اللجنة الرباعية للشرق الأوسط ألا وهي أن أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم التزاما لا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة الموقعة بين الطرفين، بما في ذلك نزع السلاح والالتزام بالمفاوضات السلمية».

وأضاف جرينبلات في بيان نشرته القنصلية الأميركية في القدس انه «إذا كانت حماس معنية بأي دور في حكومة فلسطينية، فيجب عليها أن تقبل هذه المتطلبات الأساسية». وأشار جرينبلات «يتفق جميع الأطراف أنه من الضروري أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تسلم زمام مسؤولياتها المدنية والأمنية الكاملة وبشكل حقيقي ودون معوقات في غزة، وأن نعمل سويا لتحسين الحالة الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون هناك». من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن مطالب جرينبلات تشكل «تدخلًا سافراً» بالشأن الفلسطيني.

وأعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن «لا أحد له القدرة» على إجبار الحركة على نزع سلاحها أو الاعتراف بإسرائيل».