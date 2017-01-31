«أرامكس» تعتزم إنجاز 3 صفقات استحواذ في 2017

يوسف العربي (دبي)

تتطلع شركة «أرامكس» لخدمات النقل والشحن إلى إتمام 3 صفقات استحواذ جديدة خلال العام الحالي، بحسب حسين هاشم، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أوضح أن الاستحواذات تتركز في قطاعات التكنولوجيا والشركات الناشئة، والمتخصصة في الطرود البريدية، ومعظمها في الأسواق الآسيوية.

وقال هاشم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس، إن أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، أتمت استحواذات بقيمة 550 مليون درهم (150 مليون دولار) في العام الماضي.

وأكد أن الشركة ستواصل توسعاتها في منطقة الخليج، مشيراً إلى أنها افتتحت قبل شهرين مركزاً لوجستياً في الإمارات على مساحة 120 و130 ألف متر بتكلفة 256 مليون درهم (70 مليون دولار)، وهناك مركز لوجستي على مساحة أصغر في السعودية، وآخر في سلطنة عمان، وتوسعات في البحرين وقطر والكويت.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لإقامة مركز لوجستي مخصص للطرود البريدية في مطار دبي الدولي (مبنى 3) على مساحة 10 آلاف متر بتكلفة تتراوح بين 3 و4 ملايين دولار، على اعتبار أن المركز سيكون بالإيجار.