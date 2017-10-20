الوحدة «إعصار» الدقائق القاتلة!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

حافظ الوحدة على تميزه في الوقت القاتل، وحقق فوزاً صعباً ومهماً على حتا مساء أمس، بعد مباراة عصيبة على «العنابي» وجمهوره، خاصة عندما ألغى حسن الحمادي المساعد الثاني هدفاً صحيحاً لمراد باتنا نجم اللقاء بلا منازع في الدقيقة 72، لتدخل مدرجات «أصحاب السعادة» في حالة غضب شديد، وتنتقد التحكيم وتصفه بالسيء!

وجاء هدفان من ثلاثية الوحدة في مرمى حتا، في الوقت القاتل، حيث تقدم تيجالي بالهدف الثاني في الدقيقة 80، وأكد محمد العكبري الفوز بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل حيث تقدم صاحب الأرض بهدف مراد باتنا في الدقيقة العاشرة، وأعاد «الإعصار» اللقاء إلى «نقطة الصفر» بهدف فرناندو جابريل في الدقيقة 40.

وهي المرة الرابعة التي يرجح الوحدة كفته في الوقت القاتل الذي جاءت خلاله نصف أهدافه في الدوري 7 من 14 هدفاً، حتى الآن، حيث سجل الوحدة أمام دبا الفجيرة هدفين عبر خالد باوزير ومحمد الشحي في الدقيقتين 82 و88 في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة لـ «أصحاب السعادة»، وفي الجولة الثانية باغت النصر بهدفه الثاني الذي قاده للفوز في الدقيقة 92 عن طريق باتنا، وأعاد السيناريو نفسه أمام الظفرة في الجولة الثالثة بهدفين قاتلين لباتنا وجوجاك في الدقيقتين 93 و95 لينهي اللقاء 3 - 1.

واللافت أمس أن «العنابي» الذي تصدر دوري الخليج العربي مؤقتاً بـ 12 نقطة، أصر بقوة على الانتصار وقاتل حتى النهاية وصنع فرصاً بالجملة، إلا التألق الكبير للحارس وعدم التركيز حرمه من فوز تاريخي على حتا الذي فشل للمرة الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين في الخروج بفوز على «العنابي» الذي واصل تفوقه المطلق على «الإعصار» بالفوز الرابع، ولعبت تغييرات الروماني ريجيكامب دوراً مهماً، خاصة أنها أبقت على الحالة الهجومية لصاحب الأرض بذات قوة الدفع في الشوط الثاني من المباراة، ومواصلة الفريق تميزه في دقائق الحسم.

زاكيروني يحضر المباراة

أبوظبي (الاتحاد)

تابع الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب المنتخب الوطني، المباراة من المقصورة الرئيسية، لاستاد آل نهيان، ليدشن بذلك عمله رسمياً بمتابعة مباريات دوري الخليج العربي، كما يتابع قمة الجولة بين الجزيرة والوصل اليوم.