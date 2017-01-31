أبوظبي (الاتحاد)

سجلت «الواحة كابيتال» أرباحاً صافية أولية بمقدار 407.2 مليون درهم خلال 2016، فيما بلغ صافي أرباح الشركة في الربع الرابع من العام الماضي نحو 19.5 مليون درهم، بحسب بيان صادر أمس.

وقد جاء الإعلان عن هذه النتائج الأولية، التي تمثل عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 10.5% خلال السنة المالية 2016، عقب اجتماع مجلس الإدارة في أبوظبي برئاسة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال. وفي ضوء هذه النتائج، أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.20 درهم للسهم الواحد.

وسجلت وحدة أسواق رأس المال التابعة للشركة نمواً قوياً في الدخل، حيث واصلت صناديقها الاستثمارية المتخصصة بأسواق الائتمان والأسهم تحقيق نتائج أعلى من متوسط السوق. في حين، سجلت بعض الأصول التي تديرها وحدة الاستثمارات الرئيسية تراجعاً في حجم مساهماتها في إجمالي دخل الشركة، نتيجة لتسجيل مخصصات لمرة واحدة بشكل حكيم على بعض الأصول.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال» «تعكس النتائج المالية الجيدة التي حققتها الشركة نجاح استراتيجيها المتمثلة في تنويع أصولها وموارد إيراداتها، بينما تواصل تحقيق عائداتٍ قوية على حقوق المساهمين، بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها بيئة الاقتصاد العالمي».