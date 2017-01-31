أبوظبي (الاتحاد)
سجلت «الواحة كابيتال» أرباحاً صافية أولية بمقدار 407.2 مليون درهم خلال 2016، فيما بلغ صافي أرباح الشركة في الربع الرابع من العام الماضي نحو 19.5 مليون درهم، بحسب بيان صادر أمس.
وقد جاء الإعلان عن هذه النتائج الأولية، التي تمثل عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 10.5% خلال السنة المالية 2016، عقب اجتماع مجلس الإدارة في أبوظبي برئاسة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال. وفي ضوء هذه النتائج، أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.20 درهم للسهم الواحد.
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وتعليقاً على هذه النتائج، قال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال» «تعكس النتائج المالية الجيدة التي حققتها الشركة نجاح استراتيجيها المتمثلة في تنويع أصولها وموارد إيراداتها، بينما تواصل تحقيق عائداتٍ قوية على حقوق المساهمين، بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها بيئة الاقتصاد العالمي».
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