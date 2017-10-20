جائزة «الشيخة لطيفة بنت محمد» تختتم فعاليات موسمها الـ19

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة الجائزة، وبتوجيهات من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية الجائزة، احتفلت، أمس الأول، أسرة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والشباب، بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي، باختتام فعاليات موسمها التاسع عشر في مجالات حفظ القرآن الكريم وتجويده، والبحوث الدينية، والأحاديث النبوية الشريفة، وبحوث علماء الحديث، ومسابقة غريب القرآن.

وفي كلمتها، أكدت أمينة الدبوس، المدير التنفيذي للجائزة، أن حرص القيادات وراء نجاح الجائزة موسماً بعد آخر، معلنة بدء الاستعدادات للموسم العشرين.

واستمع الحضور لقراءات قدمها طلبة مشاركون، منهم محمد سمير إبراهيم، الفائز بالمركز الثالث فئة العشرين جزءاً، والطالب عبد العزيز عبد الله بلال، الفائز بالمركز الأول فئة خمسة عشر جزءاً. إلى جانب فقرة إنشادية قدمتها طالبتان من مركز بلال بن رباح لتحفيظ القرآن.

وكرمت دبوس الفائزين في فروع المسابقة ولجان تحكيمها، إلى جانب بنك دبي التجاري الراعي الاستراتيجي للاحتفال، وكوكبة من المؤسسات الفائزة الراعية للطفولة وأصحاب الهمم.