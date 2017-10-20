سلمى المري ويارا بن شكر تستثمران في الفن

أحمد النجار(دبي)

مجتمع ذكي تحركه رؤى فنية معاصرة لمبدعات إماراتيات دشنّ مشاريعهن الفنية في حي دبي للتصميم، الذي أصبح مقصداً إقليمياً وعالمياً يحتضن الطاقات الشابة ليضعها في أول محطة على طريق العالمية، ومن أبرز المشاريع الإماراتية المحلية هناك؛ «سنيار غاليري» للتشكيلية سلمى المري، ودار أزياء لابنتها يارا بن شكر.

إلى ذلك، قالت المري، إنها اختارت حي دبي للتصميم ليكون محطة انطلاق «سنيار غاليري»، كما كانت تنطلق سفن الغوص والتجارة قديماً ضمن «سنيار» واحد متكاتف، مشيرة إلى أن سينار كلمة محلية تعني الفريق.

وذكرت أنه يعرض أعمالاً لفنانين محليين، ومقيمين على اختلاف جنسياتهم، كما يوفر فرصاً لأصحاب المواهب عبر تقديم ورش تدريبية في جميع مجالات الفنون التشكيلية.

وأعربت المري عن أملها أن يلعب «سنيار غاليري» دوراً في إثراء الساحة التشكيلية الإماراتية والعربية، ولاسيما أنها تسعى إلى جعله مركزاً فنياً إقليمياً يسهم في تعزيز الإدارة الإماراتية في مجال الفنون التشكيلية.