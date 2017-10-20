«كوميدي عالواقف» يعزز مشهد الفكاهة الارتجالية في المنطقة

دبي (الاتحاد)
يستضيف الموسم الثاني من برنامج «كوميدي سنترال بريزينتس: كوميدي عالواقف» 60 فناناً عربياً لتصوير عروض فكاهية ارتجالية في فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز دبي». ووفق بيان صحفي، بدأ العمل على هذا الإنتاج المحلي الشهر الجاري، استعداداً لعرضه مطلع العام المقبل حصرياً على قناة «كوميدي سنترال إتش دي»، التابعة لشبكة التلفزيون المدفوع (OSN).
وقالت أماليا مارتينز دي فلاسكو، نائب الرئيس الأول للعلامات التجارية الترفيهية لدى «فياكوم» الإعلامية الدولية: «بعد نجاح الموسم الأول من البرنامج، أنا متحمسةٌ لتأكيد إنتاج مواسم إضافية منه لإثراء المحتوى الكوميدي المحلي، وتسليط الضوء على المواهب الكوميديّة في المنطقة، فضلاً عن اكتشاف الصاعدة منها».
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