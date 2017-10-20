«كوميدي عالواقف» يعزز مشهد الفكاهة الارتجالية في المنطقة

دبي (الاتحاد)

يستضيف الموسم الثاني من برنامج «كوميدي سنترال بريزينتس: كوميدي عالواقف» 60 فناناً عربياً لتصوير عروض فكاهية ارتجالية في فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز دبي». ووفق بيان صحفي، بدأ العمل على هذا الإنتاج المحلي الشهر الجاري، استعداداً لعرضه مطلع العام المقبل حصرياً على قناة «كوميدي سنترال إتش دي»، التابعة لشبكة التلفزيون المدفوع (OSN).

وقالت أماليا مارتينز دي فلاسكو، نائب الرئيس الأول للعلامات التجارية الترفيهية لدى «فياكوم» الإعلامية الدولية: «بعد نجاح الموسم الأول من البرنامج، أنا متحمسةٌ لتأكيد إنتاج مواسم إضافية منه لإثراء المحتوى الكوميدي المحلي، وتسليط الضوء على المواهب الكوميديّة في المنطقة، فضلاً عن اكتشاف الصاعدة منها».

وقام الفريق المحلي برحلة بحث عن أفضل المواهب الكوميدية من خلال ورش عمل إقليمية وأُمسيات عروض جرت أحداثها في ثلاث عواصم عربية هي عمّان؛ وبيروت؛ والقاهرة. وتهدف «كوميدي سنترال» للاحتفاء بالمواهب المحلية، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز مهاراتها عبر سلسلة ورش عمل يقدمها الفنانان الإماراتي علي السيد، والسعودي خالد عمر لصقل قدرات المشاركين بدءاً من الكتابة الإبداعية والأسلوب الكوميدي إلى صياغة النكات وتحديد الوقت الملائم لإلقائها.