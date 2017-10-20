«سهيل البحري 5».. دروس من الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

يطلق نادي تراث الإمارات اليوم في جزيرة السمالية، فعاليات ملتقى «سهيل البحري» في نسخته الخامسة، ضمن برنامج فعالياته السنوي، الذي يحظى برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، استجابة لتوجهات المحافظة على تراث الآباء والأجداد وترسيخ قيم التمسك به، ونشره والتعريف به، وتنمية روح المواطنة لدى الناشئة والشباب.

وقال أحمد مرشد الرميثي، مدير مركز أبوظبي، المشرف على برنامج الملتقى، إن الملتقى يستقطب مواطنين وطلبة مدارس منذ انطلاقته عام 2013، وهو يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة إلى مفردات التراث البحري الإماراتي، ووسائل عيش جيل الآباء والأجداد بأسلوب شائق.

وأوضح أن فعاليات الملتقى تستمر حتى مساء الغد، بمشاركة واسعة من طلبة مراكز النادي وشعبة السباحة في النادي، مشيرا إلى أن الطلبة المشاركين سيبيتون في الجزيرة، لاستكمال فعاليات البرنامج الذي يتضمن ورشة بحرية تعليمية تثقيفية للطلاب، بوجود معرض لأدوات الصيد التقليدية للتعرف على كيفية استخدامها، إضافة إلى تطبيق عملي لصيد الأسماك بالطرق القديمة، وآخر لصيد الأسماك بالخيط بطرقه المتنوعة (الشب-اللفاح-الحداق)، والقيام بجولة بحرية تعريفية على بيئة وشواطئ أبوظبي.