«ذاكرة الأغنية الإماراتية 2» تشنف الآذان بالأصالة

العين (الاتحاد)

تقام اليوم أولى أمسيات «ذاكرة الأغنية الإماراتية» في نسختها الثانية، تقدمها نخبة عازفين إماراتيين منهم فاطمة زهرة العين، بهدف إحياء ألحان شعبية تعود إلى القرن الماضي.

وتقدم الأمسيات، التي تقام في قلعة الجاهلي بالعين، ضمن فعاليات برنامج الأنشطة الثقافية والفنية في منطقة العين لموسم 2017/&rlm2018، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أغاني قديمة من وحي أنشطة تجارية ومجتمعية تقليدية مثل «الخطفة» أو «النهمة» المرتبطة بصيد السمك واللؤلؤ، وأهازيج خاصة بالمجتمع الصحراوي مثل «الونّة» و«التغرودة»، إلى جانب فن «العيالة»، المرتبط بالأعراس والمناسبات العامة.

وكان عقد الأربعينيات، شهد صعود أصوات إماراتية مميزة أسهمت في إثراء المكتبة الثقافية الفنية الإماراتية بمجموعة كبيرة من الأغاني، التي لا تزال تحظى بمكانة خاصة.

وتتمتع الأغنية الشعبية الفلكلورية والأشعار القديمة بقيمة خاصة في المجتمع الإماراتي، حيث تلعب دوراً مهما في تكوين الذاكرة الجمعية لأجيال متعاقبة. وغالباً ما ينظم أشعار تلك الأغاني شعراء من قادة الدولة أو شعراء شعبيين لهم مكانتهم، ممن لعبت أبياتهم دوراً تنويرياً وتثقيفياً، يعكس ما يتحلون به من حكمة وخبرة.