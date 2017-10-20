موسيقى ومشاهد من سيريلانكا والهند وماينمار

فاطمة عطفة (أبوظبي)

افتتح رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي أول أمس معرضاً بعنوان «سلسلة الطروس» في مساحة المشروع، ويستمر المعرض من 18 أكتوبر لغاية 6 نوفمبر، ويتضمن عروضاً مرئية وصوتية بإشراف الفنانة ويندي بيدنارز، أستاذة الفنون والإعلام الجديد في الجامعة. ويقدم المعرض مجموعة الصور الفوتوغرافية التي التقطتها الفنانة من سيريلانكا والهند وماينمار على إيقاع المقطوعة الموسيقية Palimpsest Soundscape، وجاء الاختيار أن يقام المعرض لأول مرة في أبوظبي، لأنها تتمتع بثقافة منفتحة تحتضن التقاليد المحلية والاتجاهات الدولية السائدة في بوتقة واحدة.

والمقطوعة الموسيقية، التي أبدعها المؤلف الموسيقي غاريث تشان لترافق «سلسلة الطروس»، توحي بأجواء مناسبة للاستمتاع بالفن، وإجراء حوار مع الصور الفوتوغرافية المعروضة حيث يتناغم جمال اللقطات المصورة مع الخلفية الصوتية الحالمة، متيحة للمشاهد أن يستمتع بسمعه وبصره وهو يجول في عالم يمتزج فيه الواقع بالخيال، مثل أصوات «التوك توك» وحركة عجلات الدراجات، والعواصف الممطرة وخوار الأبقار. وبهذه المناسبة، قالت ويندي بيدنارز: «وراء كل صورة قصة خاصة، وتعد الأعمال المعروضة ثمرة لعملية إبداعية مستوحاة من لعبة «همسات صينية»، وقد قمت فيها بإعادة صياغة الأفكار الأصلية واستبدال القصص التي لم أستوعبها، ثم وضعتها في سياق واضح بما يتماشى مع توجهاتي الفنية وتجربتي الثقافية».