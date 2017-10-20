أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح اتحاد كتاب وأدباء الإمارات موسمه الثقافي تحت عنوان «موسم مئوية زايد الثقافي» باحتفالية ثقافية فنية، ينظمها فرع أبوظبي في مقره بالمسرح الوطني، يوم الاثنين المقبل السادسة والنصف مساءً.

يلقي كلمة الافتتاح إلى جانب قصيدة وطنية، حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. ويبدأ برنامج الاحتفالية بافتتاح معرض تشكيلي يحمل عنوان «زايد في قلوبنا»، ويشارك فيه الفنانون أحمد صالح، خلود الجابري، عشبة الغفلي، مها معتوق، محمد المزروعي، منير العيد، محمد يوسف ديوب. يعقب الافتتاح ندوة بعنوان «شخصية الشيخ زايد وحاضر ومستقبل الإمارات» يديرها الدبلوماسي والمفكر الإماراتي الدكتور يوسف الحسن، ويشارك فيها كلٌّ من جمعة سالم الدرمكي رئيس وحدة المتاحف والمقتنيات في مركز زايد للدراسات والبحوث، والإعلامي المخضرم محمد سعيد القدسي، والشاعرة الإماراتية شيخة الجابري مديرة مكتب الإعلام في مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي. وسيقدم الفنان الإماراتي محمد الهاملي وصلة غنائية لعدد من قصائد القائد المؤسس. وقال الصايغ: أطلقنا عنوان موسم «مئوية زايد الثقافي» على موسم 2017 2018 بحيث نقيم أربعة أنشطة في فروع اتحاد الكتاب على مدى أسابيع الشهر، وكلها تتناول عبر الكلمة والقصيدة واللوحة والأغنية والبحث جوانب من شخصية زايد الخير الاستثنائية، وفي البرنامج العزم على الخروج ببعض هذه الأنشطة إلى فضاءات أوسع بالتعاون مع عدد من جامعاتنا الوطنية.