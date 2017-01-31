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أرباح «تبريد» ترتفع 6% إلى 367 مليون درهم
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تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» أرباحاً صافية بلغت 367 مليون درهم، بزيادة قدرها 6% على العام 2015، بحسب بيان صادر أمس.

وقال البيان «أضافت الشركة 74.034 طن تبريد توصيلات جديدة لمشاريع أُنجزت خلال العام كمشروع «دبي باركس آند ريزورتس» في دبي، والاستحواذ على محطة تبريد المناطق الخاصة بشركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج في أبوظبي، الأمر الذي ساهم في تعزيز أداء الشركة خلال 2016، إلى جانب حضورها القوي في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجةً لهذا الأداء القوي، سيوصي مجلس إدارة الشركة بزيادة أرباح الأسهم للعام 2016 إلى 6.5 فلس للسهم، مقارنة بـ 6 فلس في العام 2015».

كما ارتفعت إيرادات المجموعة بواقع 6% محققةً 1.279.9 مليون درهم، بنهاية 2016، مقارنةً مع 1.204.0 مليون درهم في 2015، فيما شهدت أرباح أعمال وحدة المياه المُبرّدة الأساسية ارتفاعاً بواقع 5% محققة 387.3 مليون درهم، مقارنةً مع 370.4 مليون درهم في 2015.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 7% محققةً 583.2 مليون درهم، مقارنةً مع 544.7 مليون درهم في 2015، كما ارتفعت حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بواقع 19% محققةً 117.0 مليون درهم، مقارنةً مع 98.7 مليون درهم في 2015.

وفي معرض تعليقه على أداء الشركة، قال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة «تبريد» «نستمر في إثبات قدرتنا على تحقيق نتائج مستقرة وتقديم عوائد مجدية للمساهمين، حيث ارتفع صافي الأرباح خلال العام 2016 بنسبة 6% محققاً أكثر من 367 مليون درهم. وتشكّل عملياتنا في دول مجلس التعاون الخليجي الركيزة الأساسية في عملنا، وتساهم بشكل رئيسي في تعزيز وضع الشركة لتحقيق النمو والنجاح على المدى البعيد. ويتمثل حضورنا القوي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قائمة متنامية من المشاريع تشمل مطار الملك خالد الدولي، ومشروع جبل عمر في المملكة العربية السعودية، وغيرها من المشاريع البارزة». ... المزيد
     
 

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