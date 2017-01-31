أرباح «تبريد» ترتفع 6% إلى 367 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» أرباحاً صافية بلغت 367 مليون درهم، بزيادة قدرها 6% على العام 2015، بحسب بيان صادر أمس.

وقال البيان «أضافت الشركة 74.034 طن تبريد توصيلات جديدة لمشاريع أُنجزت خلال العام كمشروع «دبي باركس آند ريزورتس» في دبي، والاستحواذ على محطة تبريد المناطق الخاصة بشركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج في أبوظبي، الأمر الذي ساهم في تعزيز أداء الشركة خلال 2016، إلى جانب حضورها القوي في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجةً لهذا الأداء القوي، سيوصي مجلس إدارة الشركة بزيادة أرباح الأسهم للعام 2016 إلى 6.5 فلس للسهم، مقارنة بـ 6 فلس في العام 2015».

كما ارتفعت إيرادات المجموعة بواقع 6% محققةً 1.279.9 مليون درهم، بنهاية 2016، مقارنةً مع 1.204.0 مليون درهم في 2015، فيما شهدت أرباح أعمال وحدة المياه المُبرّدة الأساسية ارتفاعاً بواقع 5% محققة 387.3 مليون درهم، مقارنةً مع 370.4 مليون درهم في 2015.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 7% محققةً 583.2 مليون درهم، مقارنةً مع 544.7 مليون درهم في 2015، كما ارتفعت حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بواقع 19% محققةً 117.0 مليون درهم، مقارنةً مع 98.7 مليون درهم في 2015.