مقتل 50 حوثياً بغارات ومعارك على حدود اليمن والسعودية

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

قتل نحو 50 من المتمردين الحوثيين وحلفائهم بغارات للتحالف العربي ومعارك مع القوات السعودية في مناطق حدودية بين اليمن والمملكة وذلك في غضون 48 ساعة ماضية.

وتصدت القوات السعودية امس لمحاولات تسلل لميليشيات الحوثي صوب مراكز حدودية في مناطق نجران وعسير وجازان حيث استهدفت نحو 34 غارة جوية للتحالف مواقع للمتمردين الحوثيين على الشريط الحدودي وشمال محافظتي صعدة وحجة منذ مساء الأربعاء.

وفيما أفادت مصادر سعودية بمقتل 27 متمرداً حوثياً بمعارك وغارات جوية لمقاتلات التحالف على الحدود مع منطقتي جازان وعسير جنوب غرب المملكة، أعلن الجيش اليمني في بيان مصرع 20 متمرداً آخرين مساء الأربعاء «في عملية نوعية للقوات السعودية على الحدود اليمنية»، مشيراً إلى أن القتلى سقطوا في كمين نفذته فرق عسكرية راجلة مسنودة بمروحيات أباتشي سعودية.

وأكد البيان أن الهجوم السعودي التكتيكي أفشل مخطط المتمردين الحوثيين في التسلل نحو مواقع رقابة عسكرية سعودية على الحدود بين البلدين.