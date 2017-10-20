«إنترناشيونال بانكر»: عاصفة المقاطعة تضرب مشروعات قطر

دينا محمود (الاتحاد)

«تواجه قطر رياحاً اقتصادية معاكسة عاتية، قد تنتهي بعواقب وخيمة على هذه الدولة الصغيرة الغنية بالنفط»، بهذا التحذير شديد اللهجة استهل الكاتب جون مانينج مقالاً مطولاً تناول فيه المصاعب الكبيرة التي تواجه النظام القطري حالياً على الصعيد الاقتصادي، في ظل الإجراءات الصارمة المفروضة بحقه، من جانب الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).

ويُذكِّر مانينج في مقاله بالملابسات التي اتخذت في إطارها هذه التدابير في مطلع يونيو الماضي، عندما أعلنت الدول الأربع - التي انضمت إليها في وقتٍ لاحق بلدانٌ عربية وإسلامية أخرى - أن قطر «دولةٌ راعيةٌ للإرهاب»، وأبرز في هذا الصدد ما أكدته دولة الإمارات وقتذاك من أن النظام القطري «يدعم الإرهاب والمتطرفين وجماعاتٍ ذات توجهات طائفية ومذهبية»، وأشار إلى ما شددت عليه المملكة العربية السعودية حينذاك كذلك من أن قطعها لعلاقاتها مع هذا النظام مبررٌ في ضوء أن ذلك يستهدف حماية نفسها «من مخاطر الإرهاب والتطرف».

وفي استعراضه لصرامة الإجراءات المُتخذة ضد النظام الحاكم في الدوحة لحمله على التخلي عن سياساته التخريبية والطائشة، أشار الكاتب في مقاله - الذي نُشر في موقع «إنترناشيونال بانكر» المعني بشؤون المال والأعمال - إلى أن تدابير دول المقاطعة شملت طرد سفراء قطر من أراضيها، واستدعاء سفرائها من الدوحة، فضلاً عما هو معروف من قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود البرية والمجالين الجوي والبحري.

وفي مقاله التحليلي، أبرز الكاتب مدى السرعة التي ظهرت بها التداعيات المدمرة لـ«نبذ» قطر على أوضاع اقتصادها، مُشيراً إلى الانهيار السريع الذي ضرب سوق المال في هذا البلد بما وصلت نسبته إلى نحو 10% خلال الأسابيع الأربعة الأولى من المقاطعة، إذ فقدت البورصة القطرية نحو 15 مليار دولار من قيمتها. وأوضح مانينج أن هذا الهبوط الكبير أدى إلى أن تبلغ البورصة القطرية في منتصف سبتمبر الماضي أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، كما قاد إلى أن يصل الريال القطري إلى أكثر مستوياته انخفاضاً على الإطلاق وذلك في يونيو الماضي، «كما تواصل تداوله في وتيرة متقلبة بوضوح».