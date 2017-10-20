انتخاب قطر في مجلس حقوق الإنسان سقطة تثير استياء العالم

عمار يوسف (الرياض)
سخر خبراء وناشطون حقوقيون سعوديون من انتخاب قطر أكبر منتهكي حقوق الإنسان على مستوى المنطقة لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولية، مؤكدين أن هذه الخطوة تنسف تماماً مصداقية المجلس، إذ كيف يكون أكبر منتهكي حقوق الإنسان حامياً لهذه الحقوق في إحدى المنصات الدولية، معربين عن خشيتهم من أن يكون للمال القطري دور في شراء أصوات، كما فعلت سابقاً في شراء حق استضافة نهائيات كأس العالم 2022م.
وحصلت كل من قطر التي تمول الإرهاب وتنكل بمعارضيها بالسجن والتعذيب وسحب الجنسيات عن المئات من مواطنيها، والكونغو التي تشهد تجدد العنف السياسي وعنف الميليشيات منذ رفض رئيسها جوزيف كابيلا التنحي عن السلطة في ديسمبر كانون الأول، على 151 صوتاً.
وأشارت الولايات المتحدة الأميركية وجماعات حقوق الإنسان إلى أن انتخاب قطر، التي تمول الإرهاب وتدعمه، وتنتهك حقوق الإنسان والعمال، والكونغو والتي لديها سجل سيء في انتهاكات حقوق الإنسان، وخضعت لتحقيقات من جهات أممية، يمثل أكبر دليل على فقدان المجلس لمصداقيته.
ووصفت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الانتخابات التي فازت فيها قطر بأنها «مثال آخر على سبب افتقار مجلس حقوق الإنسان إلى المصداقية ويجب إصلاحه من أجل إنقاذه»، وتساءلت عن إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من المجلس.
كما علق رئيس منظمة «يو إن ووتش» الدولية غير الحكومية هيليل نوير على انتخاب قطر والكونغو لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلاً:«بالنسبة للأمم المتحدة إن انتخاب قطر أو الكونغو كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان بمثابة تعيين أحد المصابين بهوس إشعال الحرائق رئيساً لإدارة الإطفاء». ومن جهته قال خبير حقوق الإنسان د نايف محمد السلمي إن إعادة انتخاب دول ذات سجل سيئ في حقوق الإنسان لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولية أمر أثار استهجان العديد من الدول الكبرى على مستوى العالم ودليل دامغ على عدم مصداقية هذا المجلس، ويشير إلى عمليات فساد تمت فيه، حيث اعتادت قطر على استخدام عائدات الغاز المليارية لاعتلاء المنصات الدولية من خلال شراء الأصوات مثلما حدث في اليونسكو ففشلت، وفي استضافة نهائيات كأس العالم وهو ما يجري التحقيق حول نزاهته. ... المزيد