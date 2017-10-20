قيادي بـ «حماس»: الدوحة قطعت الدعم عن الحركة لإفشال المصالحة الفلسطينية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكد مصدر قيادي في حركة حماس الفلسطينية توتر العلاقات بين الحركة وقطر بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، موضحا أن الدوحة تضغط على حماس عبر إحداث أزمة مالية داخل الحركة الفلسطينية عقب المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح برعاية مصرية، إضافة لغضب أمير قطر تميم بن حمد من انفتاح حماس على القاهرة في الأشهر الأخيرة. وقال المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته لحساسية موقعه بحماس، ل«اليوم السابع»، أمس إن هناك أزمة وقعت بين قادة حركة حماس والمسؤولين القطريين عقب لقاء رئيس حركة حماس في غزة مع القيادي الفلسطيني محمد دحلان في القاهرة. وأوضح المصدر توتر علاقة حماس مع تركيا عقب التحركات الأخيرة التي شهدتها القاهرة، مؤكدا أن تفاهمات حركة حماس الأخيرة مع الدولة المصرية أزعجت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشار المصدر إلى قطع الدوحة الأموال عن حركة حماس للضغط على الحركة لإفشال المصالحة الفلسطينية التي أبرمتها الحركة مع وفد حركة فتح برعاية مصرية.

وكشف المصدر عن غضب حركة حماس من قطر بسبب اتجاهات معادية، تقوم بها بدعمها جماعة ممتاز دغمش الذي بايع تنظيم داعش عقب لقاء حماس ودحلان بالقاهرة.