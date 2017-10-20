صحيفة: تميم يضاعف استثمارات قطر في تركيا

أبوظبي (مواقع إخبارية)

ذكرت صحيفة «زمان» التركية أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قرر ضخ حزمة جديدة من الاستثمارات القطرية بقيمة 19 مليار دولار في اقتصاد تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن قطر تستعد لمضاعفة استثماراتها في تركيا خلال عام 2018 المقبل، من خلال ضخ مجموعة استثمارات جديدة بقيمة 19 مليار دولار، بالإضافة إلى 18 مليار دولار قائمة بالفعل في المجالات المختلفة داخل السوق التركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد التركي يضم استثمارات قطرية بقيمة 15 مليار دولار تابعة لهيئة الاستثمارات القطرية، و4 مليارات أخرى تابعة لصندوق قطر للاستثمار، وجميعها في مجالات مختلفة تتنوع بين السياحة، والطاقة، والاتصالات، والأغذية، والصحة، والتأمينات، والبنوك، والصناعات الدفاعية، والترسانات البحرية.

ويتوقع خبراء ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات القطرية في تركيا في عام 2018 المقبل، حتى تتجاوز 20 مليار دولار، لتدخل قطر بذلك ضمن أعلى 5 دول تستثمر في تركيا.

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن تركيا تضم 121 شركة ذات رؤوس أموال قطرية، بإجمالي قيمة رأس المال 5 مليارات دولار، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة من قطر إلى تركيا خلال الفترة بين عامي 2002-2017 بلغت مليارا و538 مليون دولار؛ بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2016 نحو 834.5 مليون دولار، وبلغ في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2017 نحو 634 مليون دولار.

وكانت تركيا قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها العسكرية الموجودة في قطر لدعم الأخيرة.