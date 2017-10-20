أحمد مراد (القاهرة)

وصف خبراء ومحللون سياسيون تصريحات وزير الخارجية القطري لمحطة «سي.إن.بي.سي»، والتي زعم فيها أن مقاطعة قطر أضرت بالحرب ضد تنظيم «داعش»، بأنها «أكاذيب مغرضة» هدفها قلب الحقائق، وتلميع صورة الدوحة بعد أن كشفت إجراءات المقاطعة عن الوجه القبيح للنظام القطري باعتباره الممول الأول للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم «داعش».

وأكد الخبراء والمحللون أن الدوحة عبر أبواقها السياسية والإعلامية اعتادت على أن تروج للعديد من الأكاذيب حتى تنفي علاقتها بالجماعات والكيانات الإرهابية.

وأشاروا إلى أن مقاطعة قطر أسهمت بشكل كبير في توجيه ضربات قاسية لمختلف التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية وفي مقدمتها تنظيم «داعش»، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الأربع لقطع أوجه التمويل القطري لهذه التنظيمات، وهو الأمر الذي ترتب عليه هزيمة تنظيم «داعش» في أكثر من دولة مثل العراق وليبيا، حيث تمكنت القوات العراقية من تحرير مدينة الموصل، كما تمكن الجيش الوطني الليبي من تحرير مدينة بنغازي، وطرد الإرهابيين منها.

وكان وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد زعم أن الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الأربع الإمارات والسعودية ومصر والبحرين ضد قطر أضرت بالحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش».