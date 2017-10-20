أحمد مراد (القاهرة)
وصف خبراء ومحللون سياسيون تصريحات وزير الخارجية القطري لمحطة «سي.إن.بي.سي»، والتي زعم فيها أن مقاطعة قطر أضرت بالحرب ضد تنظيم «داعش»، بأنها «أكاذيب مغرضة» هدفها قلب الحقائق، وتلميع صورة الدوحة بعد أن كشفت إجراءات المقاطعة عن الوجه القبيح للنظام القطري باعتباره الممول الأول للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم «داعش».
وأكد الخبراء والمحللون أن الدوحة عبر أبواقها السياسية والإعلامية اعتادت على أن تروج للعديد من الأكاذيب حتى تنفي علاقتها بالجماعات والكيانات الإرهابية.
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وكان وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد زعم أن الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الأربع الإمارات والسعودية ومصر والبحرين ضد قطر أضرت بالحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش».
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