«كهرباء ومياه دبي» تطلق برنامج الإلكترونات الحرة

دبي (الاتحاد)

أطلق سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬العضو ‬المنتدب ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬برنامج «‬الإلكترونات ‬الحرة» (‬Free Electrons)‬، ‬مسرّع ‬الأعمال ‬الدولي، ‬الذي ‬يوفر ‬إطاراً ‬متكاملاً ‬لتعزيز ‬التعاون العالمي ‬في ‬دعم ‬وتشجيع ‬الابتكار للوصول ‬إلى ‬حلول ‬فاعلة ‬في ‬تلبية ‬الاحتياجات ‬العالمية ‬من ‬الطاقة ‬في ‬المستقبل.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بفندق «أرماني» بدبي، بمشاركة نخبة من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية المشاركة في البرنامج الذي تم تطويره، بالتعاون بين ائتلاف يضم ‏‭ ‬8 ‬من ‬كبريات ‬مؤسسات ‬الطاقة ‬الرائدة دولياً، ‬وأكثر ‬من ‬25 ‬من ‬أهم ‬مسرعات ‬أعمال ‬الطاقة ‬النظيفة ‬في ‬العالم، ‬تماشياً ‬مع ‬التزام ‬«الهيئة» ‬بدعم ‬الجهود ‬الرامية ‬إلى ‬جعل ‬دبي ‬مركزاً ‬عالمياً ‬رائداً ‬لاستشراف ‬وصناعة ‬المستقبل، ‬وترسيخ ‬ريادة ‬الإمارات ‬في ‬تسريع ‬وتيرة ‬الابتكار بمجال ‬الطاقة ‬النظيفة ‬على ‬المستوى ‬الدولي. وتكمن أهمية البرنامج، المدعوم بميزانية مليون دولار، في أنه يستهدف دعم الجيل المقبل من رواد أعمال الطاقة، ويتيح الفرصة لـ 12 شركة ناشئة في تطوير تقنيات طاقة جديدة.

وتم إطلاق برنامج الإلكترونات الحرة في إطار التعاون بين ائتلاف دولي يضم مؤسسات رائدة للطاقة في العالم، هي هيئة كهرباء ومياه دبي الإماراتية،‭ ‬و«‬أوس ‬نيت» ‬الأسترالية، ‬و«‬إي.إس.بي» ‬الإيرلندية، و«‬إي.دي.بيه» ‬البرتغالية، ‬و«إنوجي» الأوروبية، ‬و«‬أوريجين» ‬الأسترالية، ‬و«‬سنجابور ‬باور» السنغافورية، ‬و«تيبكو» ‬اليابانية.

ويستند البرنامج، المقرر أن يستمر 9 أشهر، إلى سلسلة نشاطات تشمل 3 ورش عمل مكثفة، تستمر كل منها على مدار أسبوع كامل في «وادي السيليكون» بالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا وأستراليا. ويتمحور تركيز البرنامج على محاور جوهرية تتمثل في أدوات ومنهجيات الابتكار، استراتيجيات التمويل، نمو الأعمال، القيادة والتطوير المؤسسي وغيرها.

وفي كلمته خلال حفل إطلاق البرنامج، وصف سعيد الطاير البرنامج بأنه «‬فرصة ‬غير ‬مسبوقة ‬لتبادل ‬المعلومات ‬والمعارف ‬والتوسع ‬إلى ‬أسواق ‬جديدة ‬حول ‬العالم، ‬حيث ‬يبلغ ‬مجموع ‬صافي ‬عائدات ‬الشركات ‬المشاركة ‬فيه ‬ما ‬يزيد ‬على ‬148 ‬مليار ‬دولار، ‬وهي ‬مؤسسات ‬رائدة ‬تقدم ‬خدماتها ‬لأكثر من ‬73 ‬مليون ‬متعامل ‬حول ‬العالم»‬.