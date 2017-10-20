حمدان بن محمد وعبدالله بن زايد يحضران اجتماع المشاركين الدوليين في «إكسبو دبي» 2020

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس الاجتماع السنوي الدولي للمشاركين الدوليين في معرض «اكسبو دبي 2020» الذي ينظمه مكتب إكسبو دبي بشكل دوري حتى انعقاد المعرض في أكتوبر 2020.

واطلع سموهما على مكونات وتصاميم أجنحة الدول والتصميم العام لمقر المعرض في منطقة جبل علي، من خلال المجسم الضخم المعروض في ردهة قاعة الاجتماعات في فندق وستن بمدينة الحبتور على شارع الشيخ زايد في دبي.

وأعلن إكسبو دبي 2020 خلال الاجتماع، عن انضمام 15 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى قائمة الدول المشاركة ليصل عدد الدول المشاركة حتى الآن إلى 150 دولة، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من عشرين مليون زائر خلال فترة انعقاده على مدى ستة أشهر بإذن الله تعالى.

واستمع سمو ولي عهد دبي وسمو وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإلى جانبهما أعضاء اللجنة العليا المنظمة للحدث وضيوف الاجتماع والمشاركون فيه وممثل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس ديمتري كيركنت، إلى كلمة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب إكسبو دبي 2020 التي رحبت بالمشاركين وشرحت أمامهم الخطوات التي تم إنجازها على طريق إتمام البنية التحتية لمقر المعرض والأمور الفنية الواجب اتباعها وتنفيذها من قبل دولة الإمارات المضيفة للمعرض والدول المشاركة فيه، وذلك تنفيذا لمطالب المكتب الدولي للمعارض في باريس الذي يتابع أولا بأول وخطوة بخطوة جميع الترتيبات الواجب الالتزام بها لضمان نجاح المعرض وتوفير جميع وسائل الراحة والتسهيلات اللوجستية لجميع الدول المشاركة فيه.