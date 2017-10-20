اتفاق «بي إم دبليو» يعيد الحياة إلى «فايسمان»



تاريخ النشر: الجمعة 20 أكتوبر 2017 برلين (د ب أ) تقترب شركة صناعة السيارات الرياضية الألمانية «فايسمان» من العودة إلى الحياة مرة أخرى من خلال توقيع اتفاق مهم في مجال المحركات مع شركة صناعة السيارات الفارهة «بي.إم.دبليو» وذكرت شركة «فايسمان»، في بيان، إن الاتفاق يمهد الطريق أمام عودة السيارات المكشوفة، وأضافت الشركة الكائنة في مدينة «دويلمين» غرب ألمانيا أن «توقيع هذا العقد مع شريكنا المفضل بي.إم، دبليو يمثل مرحلة مهمة لسيارات فايسمان الرياضية». وظلت سيارات «فايسمان» تستخدم محركات «بي.إم.دبليو» فائقة الأداء على مدى عقدين من الزمان، لكن بعد إعلان إشهار إفلاس الشركة عام 2013، سيطر الغموض على مصير العلاقة بين الشركتين. يذكر أن الشركة التي أسسها الشقيقان مارتن فايسمان وفرايدهيلم فايسمان، انتعشت عقب استثمارات ضخها مستثمران بريطانيان في فبراير 2016.