«إنفينتي» تضيف مهارات «أمازون أليكسا» إلى سياراتها

القاهرة، ديترويت (د ب أ)

قررت شركة صناعة السيارات الفارهة اليابانية «إنفينتي» إضافة مهارات وخصائص تطبيق المساعد الشخصي الرقمي «أمازون أليكسا» إلى مجموعة من سياراتها، كجزء من الخدمات الاتصالية التي تسمح لأصحاب هذه السيارات ببدء تشغيل محرك السيارة وغلق الأبواب وفتحها بالأوامر الصوتية المسموعة، باستخدام جهاز «أمازون إيكو».

وتربط الخصائص الجديدة المتاحة مجاناً على خدمة «أليكسا سكيل ستور» على الإنترنت أنظمة الوسائط المتعددة في السيارة «إنفينتي» بجهاز تشغيل «أليكسا».

وتحتاج مهارات «أليكسا» من أصحاب السيارات تفعيل اشتراكهم في خدمة «إنفينتيز إن تاتش سيرفسيز» أو «إنفينيتي كونكشن»، باستخدام حساب سليم في موقع «أونر بورتل» الخاص بشركة صناعة السيارات. وستكون كل سيارات «إنفينتي» المنتجة منذ عام 2013 وحتى الآن متوافقة مع مهارات «أليكسا». وسيكون الطراز «كيو.إكس 50» هو الطراز الوحيد الذي تنتجه الشركة الذي لا يدعم الخصائص الجديدة، والذي سيتم طرح جيل جديد منه، وكذلك السيارة «كيو.إكس30» الصغيرة.

وذكر موقع «موتور تريند» للتكنولوجيا أن إضافة خصائص «أليكسا» إلى بعض سيارات «إنفينتي» تأتي بعد قيام الشركة الأم «نيسان موتور» بخطوة مماثلة، وإضافة هذه الخصائص إلى كل سياراتها الجديدة تقريباً.