بكين تتيح فرصة أكبر للأجانب في القطاع المصرفي

بكين (رويترز)

قالت أكبر جهة تنظيمية للبنوك في الصين أمس، إن بكين ستزيد انفتاح قطاعها المصرفي أمام المستثمرين الأجانب وتضيق الخناق على المخالفات التجارية لدرء المخاطر المالية.

وقال قوه شو شينغ، رئيس لجنة تنظيم البنوك الصينية، في مؤتمر صحفي خلال المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني «سنعطي للبنوك الأجنبية مجالاً أكبر على صعيد التأسيس ومؤهلات المساهمين والنسبة المئوية لحيازتهم ونطاق عملهم». وأضاف أن الحصة السوقية للبنوك الأجنبية في الصين تقلصت إلى 1.2% حالياً من 2.4% قبل عشرة أعوام. وقال «هذا لا يفيد في تشجيع المنافسة وتحسين البنية الهيكلية».

وأشار قوه إلى أن الصين ستعزز الإدارة التنظيمية للتخلص من القروض المتعثرة ومواصلة احتواء المخاطر المالية والتصدي في الوقت نفسه لأي زيادة في الديون غير المعلنة.

وأظهرت بيانات اللجنة أن البنوك الصينية باعت قروضاً متعثرة أو شطبتها أو أعادت تبويبها تصل قيمتها إلى 979.9 مليار يوان في الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي. وقال قوه، إن الجهات التنظيمية في الصين ستتوخى الحذر بشأن المخاطر المالية العابرة للأسواق وستعمل على تعميق الإصلاحات.