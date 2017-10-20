النفط يتراجع وسط مؤشرات عجز ضئيل في الإمدادات

لندن (رويترز)
انخفضت أسعار النفط أمس، لكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة بدعم تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتوتر في الشرق الأوسط وتراجع الإنتاج الأميركي. وبحلول الساعة 1135 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 75 سنتا إلى 57.40 دولار، وهو ما يزيد على مستويات منتصف العام بنحو 30%.
ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 65 سنتا إلى 51.39 دولار للبرميل وهو مستوى أعلى نحو 25% عن أدنى مستويات يونيو الماضي.
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وانخفض الإنتاج الأميركي 11% مقارنة مع الأسبوع السابق إلى 8.4 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2014، وذلك بعد إغلاقات نتجت عن الإعصار.
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