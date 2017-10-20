النفط يتراجع وسط مؤشرات عجز ضئيل في الإمدادات

لندن (رويترز)

انخفضت أسعار النفط أمس، لكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة بدعم تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتوتر في الشرق الأوسط وتراجع الإنتاج الأميركي. وبحلول الساعة 1135 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 75 سنتا إلى 57.40 دولار، وهو ما يزيد على مستويات منتصف العام بنحو 30%.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 65 سنتا إلى 51.39 دولار للبرميل وهو مستوى أعلى نحو 25% عن أدنى مستويات يونيو الماضي.

وقال محللون إن بعض المستثمرين يعمدون إلى البيع لجني الأرباح بعد مكاسب لأسبوعين لكن الاتجاه الصعودي مازال قويا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية تراجعت نحو 5.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر الجاري إلى 456.49 مليون برميل.

وانخفض الإنتاج الأميركي 11% مقارنة مع الأسبوع السابق إلى 8.4 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2014، وذلك بعد إغلاقات نتجت عن الإعصار.