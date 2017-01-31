«بلووم العقارية» تطلق 4 مشاريع توفر 2200 وحدة سكنية خلال 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

تطلق شركة بلووم العقارية 4 مشاريع جديدة توفر نحو 2200 شقة وفيلا سكنية بأبوظبي ودبي والشارقة، خلال العام الحالي، بحسب سامح مهتدي الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال مهتدي لـ «الاتحاد»، على هامش مؤتمر صحفي بأبوظبي للشركة أمس، إن «بلووم» تطرح في أبوظبي، خلال العام الحالي، مشروعين يوفران نحو 360 شقة وتاون هاوس، هما «بلووم بارك»، إضافة إلى المرحلة الخامسة من حدائق بلووم، وفي دبي تطرح مشروع «بلووم تاورز»، الذي يوفر 1030 شقة سكنية، فيما تعتزم إطلاق مشروع في الشارقة يوفر نحو 800 فيلا سكنية.

وأوضح أنه من المتوقع طرح مشروع «بلووم بارك» بمنطقة متنزه خليفة بحلول شهر سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن المشروع يوفر نحو 220 شقة سيتم عرضها للبيع للمواطنين.

ونوه بأن المشروع يقع مقابل مسجد الشيخ زايد، موضحا أن هذه المنطقة تشهد تطورا ملحوظا مع إنجاز عدد جديد من المشاريع مثل «الممشى» و«السوق الشعبي».