«بلووم العقارية» تطلق 4 مشاريع توفر 2200 وحدة سكنية خلال 2017

سيد الحجار (أبوظبي)
تطلق شركة بلووم العقارية 4 مشاريع جديدة توفر نحو 2200 شقة وفيلا سكنية بأبوظبي ودبي والشارقة، خلال العام الحالي، بحسب سامح مهتدي الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال مهتدي لـ «الاتحاد»، على هامش مؤتمر صحفي بأبوظبي للشركة أمس، إن «بلووم» تطرح في أبوظبي، خلال العام الحالي، مشروعين يوفران نحو 360 شقة وتاون هاوس، هما «بلووم بارك»، إضافة إلى المرحلة الخامسة من حدائق بلووم، وفي دبي تطرح مشروع «بلووم تاورز»، الذي يوفر 1030 شقة سكنية، فيما تعتزم إطلاق مشروع في الشارقة يوفر نحو 800 فيلا سكنية.
وأوضح أنه من المتوقع طرح مشروع «بلووم بارك» بمنطقة متنزه خليفة بحلول شهر سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن المشروع يوفر نحو 220 شقة سيتم عرضها للبيع للمواطنين.
ونوه بأن المشروع يقع مقابل مسجد الشيخ زايد، موضحا أن هذه المنطقة تشهد تطورا ملحوظا مع إنجاز عدد جديد من المشاريع مثل «الممشى» و«السوق الشعبي».
وذكر مهتدي أن المرحلة الخامسة من حدائق بلووم توفر نحو 100 تاون هاوس، و40 شقة سكنية، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد إطلاق الشركة لمشروع «فاية» الذي يعد بمثابة المرحلة الرابعة من «حدائق بلووم»، ويوفر 132 منزلاً «تاون هاوس». ولفت إلى ترسية أعمال مقاولات الإنشاءات الأساسية بمشروع «فاية» مؤخرا، حيث يتوقع بدء أعمال الإنشاء خلال أسبوعين أو ثلاثة، تمهيداً لتسليم المشروع نهاية العام الحالي، وفق الجدول الزمني المعلن عنه، لافتاً إلى بيع 90% من وحدات المشروع خلال أسبوع من إطلاقه. وفي دبي، كشف مهتدي عن استعداد الشركة لإطلاق مشروع «بلووم تاورز» في «قرية جميرا سيركل» خلال العام الحالي، موضحا أن المشروع سيتألف من 3 أبراج تضم نحو 1030 شقة سكنية، وسيتم طرح برج للإيجار وبرجين للبيع. وأضاف أن إطلاق هذا المشروع يأتي بعد نجاح مشروع «بلووم هايتس» في «قرية جميرا سيركل» في دبي، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويتألف من برجين يوفران 686 وحدة سكنية، موضحاً أنه تم تخصيص برج للبيع، حيث تم بيع نحو 80% من وحداته، فيما تم تخصيص البرج الأخر للإيجار. ... المزيد