أبوظبي (الاتحاد)

أبرم سوق أبوظبي العالمي، والمركز المالي الدولي في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع «الأنصاري للصرافة»، لدعم تطوير مجتمع وبيئة التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار في القطاع المالي في أبوظبي، ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وقّع المذكرة كل من راشد علي الأنصاري، المدير العام لشركة «الأنصاري للصرافة»، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، بهدف تأسيس إطار عمل مشترك لتبادل الخبرات ومجالات المعرفة، وإطلاق المبادرات التي تعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كمركز رائد للابتكار المالي واستخدام التكنولوجيا المالية، وتفعيل تعاون «الأنصاري للصرافة» مع الشركات الناشئة ضمن مبادرة «المختبر التنظيمي» وغيرها من المبادرات المبتكرة لسوق أبوظبي العالمي، لتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من تطوير واستخدام الحلول والتطبيقات المالية التي تعود بالنفع على قطاع الخدمات المالية في أبوظبي.

وقال راشد علي الأنصاري: «تأتي هذه الشراكة من منطلق حرصنا على دعم الجهود المتميزة لسوق أبوظبي العالمي لتطوير التكنولوجيا المالية في العاصمة أبوظبي، ومن صميم إدراكنا بأن الريادة في المستقبل تتحقق للأطراف التي تنجح في التوظيف الأمثل للابتكار التكنولوجي. ونتطلع لمشاركة خبراتنا الطويلة مع الشركات المحلية الناشئة ورواد الأعمال، والاستفادة من تجاربهم المختلفة ودعمهم لتطوير تقنيات مبتكرة للقطاع المالي».

من جانبه، قال ريتشارد تنج: «نواصل بناء شراكات استراتيجية جديدة مع مختلف المؤسسات المالية المعنية، مثل الأنصاري للصرافة للتأكيد على التزامنا المستمر بتطوير وتعزيز الخدمات والبنية التحتية للتكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، بما يدعم الجهود المشتركة والمستمرة لتمكين المبتكرين في التكنولوجيا المالية من تقديم حلول وخدمات متميزة للقطاع المالي، ونأمل أن يساهم تعاوننا الوثيق مع الأنصاري للصرافة في دعم جهودنا ومبادراتنا المشتركة لتحقيق أهدافها المرجوة وتطوير مجتمع متكامل للتكنولوجيا المالية».

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية. وتعد مبادرة «المختبر التنظيمي» أحد أبرز مبادرات السوق لتطوير التكنولوجيا المالية وأول مبادرة من نوعها في المنطقة، وهي تقدم إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات التكنولوجيا المالية، وتمكينها من تطوير واختبار حلول ومنتجات مالية مبتكرة ضمن بيئة آمنة ومحكمة دون فرض متطلبات مالية أو تنظيمية كاملة على المشاركين.