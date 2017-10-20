5.6 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس 5.6 مليار درهم وكانت أبرزها رهونات بقيمة 3.9 مليار درهم من خلال 311 إجراءً، حيث شهدت الدائرة تسجيل 784 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 139 مبايعة للأراضي بقيمة 900 مليون درهم، و645 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 800 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 119 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.9 مليار درهم منها 107 رهون أراض بقيمة 3.2 مليار درهم و204 رهون فلل وشقق بقيمة 700 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة رأس الخور الصناعية الأولى بقيمة 1.3 مليار درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 582 مليون درهم.