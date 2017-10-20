سيولة جديدة ترفع تداولات الأسهم فوق المليار درهم

حاتم فاروق (أبوظبي)

استهدفت سيولة جديدة وعمليات شرائية مكثفة، الأسهم الصغيرة والمنتقاة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لترفع قيمة تداولات الأسهم المحلية فوق المليار درهم، فيما أسهمت العمليات الشرائية التي طالت الأسهم العقارية في دعم المؤشرات المالية لتغلق في المنطقة الخضراء، في ختام تعاملات الأسبوع، مستفيدة من حالة التفاؤل والزخم التي سادت أوساط المستثمرين والأخبار الإيجابية المتوقعة لنتائج الشركات الربعية.

وتجاوزت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، في جلسة ختام الأسبوع نحو 1.087 مليار درهم، بعدما تم التداول على أكثر من 813.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7656 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 65 شركة مدرجة، ارتفع منها 36 سهماً، فيما تراجعت أسعار 16 سهماً، وظلت أسعار 13 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.07% ليغلق عند مستوى 4505 نقاط، بعدما تعامل المستثمرون على 104.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 168 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1165 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفع منها 10 أسهم، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 8 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد شهد في ختام التعاملات الأسبوعية، ارتفاعاً بنحو 0.75%، عند مستوى 3672.77 نقطة، رابحاً 27.33 نقطة، مستكملاً ارتفاعات الجلسة الماضية وسط قفزة في السيولة بدعم من تداولات استهدفت أسهم «الاتحاد العقارية» و«دريك آند اسكل»، و«إعمار» ليسجل مع نهاية التعاملات اليومية أعلى قيمة في سيولة السوق منذ شهر يناير الماضي، حيث جرى التعامل على 709.4 مليون سهم، بقيمة 919.3 مليون درهم.

وتعليقاً على أداء الأسواق المالية المحلية، قال أحمد خليل مدير التداول بالإنابة في شركة «المتكاملة» للخدمات المالية، إن اختراق مستوى التداولات المليار درهم يعد مؤشراً قوياً لعودة الأسواق إلي مستويات الشهور الأولى من العام الجاري، مؤكداً أن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قيد المصرف الخليجي التجاري، وهي شركة مساهمة بحرينية، ضمن فئة الشركات المساهمة العامة الأجنبية، وذلك تمهيداً للإدراج لدى سوق دبي المالي، كان لها الأثر الإيجابي في رفع مستوى التفاؤل لدى المستثمرين، خصوصاً بشركة «جي إف إتش» التي تمتلك حصة 47% في المصرف البحريني.

وأوضح خليل أن حالة الزخم التي شهدتها الأسواق خلال جلسة نهاية الأسبوع جاءت كنتيجة مباشرة لتركز التعاملات على الأسهم الصغيرة التي تقل عن الدرهم، ما أدى إلى دخول سيولة جديدة اتجهت معظمها إلى سهم «الاتحاد العقارية» على شكل مضاربات، متوقعاً استمرار موجات الصعود التي تتركز على الأسهم الصغيرة خلال الجلسات المقبلة، فضلاً عن أسهم قيادية منتقاة، ومنها سهم «اعمار» مع زيادة وتيرة التفاؤل بما ستؤول عنه اجتماع الجمعية العامة للشركة يوم السبت المقبل.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «دانة غاز» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية مع نهاية تعاملات أمس، مسجلاً 35.5 مليون سهم، بقيمة بلغت 27 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً عند مستوى 0.76 درهم، رابحاً فلسين عن الإغلاق السابق، بعدما أعلنت الشركة أمس عن استمرار عمليات كردستان العراق بصورة منتظمة.

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة مسجلاً 28.6 مليون درهم، ليغلق عند مستوى 7.4 درهم، رابحاً فلسين عن الإغلاق السابق، فيما ربح سهم «اتصالات» مع نهاية التداولات نحو 5 فلوس ليغلق عند مستوى 17.8 درهم. وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «الاتحاد العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية مسجلاً 341 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 310 ملايين درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 0.930 درهم، فيما سجل سهم «دريك أند سكل» ارتفاعاً بنسبة 5.79% ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة والكمية ليسجل مستوى 94.7 مليون سهم، بقيمة تداولات بلغت 189.9 مليون سهم، ليغلق متجاوزاً مستوى 2.02 درهم، ورابحاً 11 فلساً عن الإغلاق السابق.