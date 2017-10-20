«اقتصادية رأس الخيمة» تنظم ورشة ريادة الأعمال

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت اقتصادية رأس الخيمة، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ورشة تدريبية حول «ريادة الأعمال» في مقر الدائرة، ضمن برنامج دعم أصحاب رخص الغد والمشاريع الصغيرة، والتي قدمها رائد الداوودي من الصندوق، بمشاركة 23 من رواد الأعمال.

هدفت الورشة التدريبية إلى تثقيف أصحاب المشاريع حول أحدث التقنيات المتوافرة في مجال ممارسة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وحثهم على استخدامها وتوفيها مما يعزز من فرص النجاح والتميز.

وكما عززت الورشة لدى المشاركين مهارات تساعدهم في توسعة نطاق مشاريعهم المحلية لتصبح عالمية اعتماداً على أسس التسويق الذكية.

وأكد فيصل حسن الشحي- مدير قسم دعم وتطوير الأعمال اقتصادية رأس الخيمة، أن هذه الورشة هي جزء من خطط الدائرة الهادفة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم سلسلة من البرامج التوعوية والإرشادية المتنوعة لتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة التي نسعى إليها.