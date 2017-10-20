الحجز المسبق لهاتفي «هواوي» الجديدين اعتبارا من اليوم في الإمارات

ميونيخ (الاتحاد)
تطلق «هواوي» هاتفيها «هواوي ميت 10»، و«هواوي ميت 10 برو»، في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من 30 أكتوبر الجاري، كما تتيح الشركة الحجز المسبق في الإمارات اعتباراً من اليوم في منافذ التجزئة.
وتُعتبر هواتف «هواوي مايت 10»، و«هواوي مايت 10 برو»، و«هواوي ميت 10 بورش ديزاين» أجهزة متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تجمع بين المعدات المبتكرة، وشريحة «كيرين 970»، وواجهة المستخدم «إي إم يو آي 8.0»، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس. وتم تزويد هاتفي ميت 10 وميت 10 برو بمزايا، أهمها معالج «كيرين 970» الذي يعد المعالج الأول من نوعه المزود بإمكانات الذكاء الاصطناعي المخصصة للهواتف الذكية، والذي يتضمن وحدة تشغيل عصبية خاصة (NPU).
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والهاتف مزود بكاميرا «لايكا» مزدوجة جديدة مع عدسات من نوع (SUMMILUX-H)، والتي تتضمن فتحة مزدوجة قدرها (f/&rlm1.6)، إضافة إلى إمكانات متميّزة للتصوير الفوتوغرافي فائق الذكاء، بما يشمل الخاصية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتعرّف الفوري إلى المشاهد والأشياء، فضلاً عن تأثيرات البوكيه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن واجهة المستخدم التلقائية (EMUI X.0) الجديدة والمبسّطة، والتي تعمل بنظام التشغيل أندرويد (نسخة 8.0).