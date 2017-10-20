الحجز المسبق لهاتفي «هواوي» الجديدين اعتبارا من اليوم في الإمارات

ميونيخ (الاتحاد)

تطلق «هواوي» هاتفيها «هواوي ميت 10»، و«هواوي ميت 10 برو»، في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من 30 أكتوبر الجاري، كما تتيح الشركة الحجز المسبق في الإمارات اعتباراً من اليوم في منافذ التجزئة.

وتُعتبر هواتف «هواوي مايت 10»، و«هواوي مايت 10 برو»، و«هواوي ميت 10 بورش ديزاين» أجهزة متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تجمع بين المعدات المبتكرة، وشريحة «كيرين 970»، وواجهة المستخدم «إي إم يو آي 8.0»، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس. وتم تزويد هاتفي ميت 10 وميت 10 برو بمزايا، أهمها معالج «كيرين 970» الذي يعد المعالج الأول من نوعه المزود بإمكانات الذكاء الاصطناعي المخصصة للهواتف الذكية، والذي يتضمن وحدة تشغيل عصبية خاصة (NPU).

كما تم تزويده بشاشة عرض كاملة من هواوي FullView Display، مع تصميم بهيكل زجاجي ثلاثي الأبعاد يكاد يخلو من الحواف، إضافة إلى دعمهما لتقنية «النطاق الديناميكي العالي» HDR10 لضمان ألوان أكثر دقة ووضوحاً. ووفرت تقنية شحن فائق السرعة «سوبر تشارج» من هواوي والمُصادق عليها من قبل شركة «تي يو في»، إضافة إلى بطارية باستطاعة 4000 ميللي أمبير/&rlmالساعة، مع نظام إدارة للبطارية مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

والهاتف مزود بكاميرا «لايكا» مزدوجة جديدة مع عدسات من نوع (SUMMILUX-H)، والتي تتضمن فتحة مزدوجة قدرها (f/&rlm1.6)، إضافة إلى إمكانات متميّزة للتصوير الفوتوغرافي فائق الذكاء، بما يشمل الخاصية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتعرّف الفوري إلى المشاهد والأشياء، فضلاً عن تأثيرات البوكيه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن واجهة المستخدم التلقائية (EMUI X.0) الجديدة والمبسّطة، والتي تعمل بنظام التشغيل أندرويد (نسخة 8.0).