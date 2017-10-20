«فكرة» من «الاتحاد للطيران» يفتح أبوابه لطلاب الجامعات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة الاتحاد للطيران مشروع فكرة للجامعات لعام 2017، وهو مسابقة تهدف إلى التشجيع على الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، أبرمت مجموعة الاتحاد للطيران، في الدورة الثانية لمسابقة فكرة للجامعات، شراكة مع شركة مطارات أبوظبي من أجل توسعة نطاق المنافسة المرتبطة بالطيران.

وتأتي أهمية مشروع مسابقة «فكرة للجامعات» بأنه يتيح للطلاب المهتمين في مجالات ريادة الأعمال، فرصة وضع حلول لمجموعة من التحديات المتعلقة بصناعة السفر والسياحة، والتي تحددها كل من مجموعة الاتحاد للطيران وشركة مطارات أبوظبي.

وقال وسام هاشم، نائب الرئيس لشؤون التعلّم والتطوير في مجموعة الاتحاد للطيران: «يُعدّ مشروع فكرة للجامعات مثالاً آخر على التزام الاتحاد للطيران تجاه تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار. حظيت المبادرة بإشادة واسعة من قبل جامعاتنا الشريكة، ونحن فخورون بإقامة مثل تلك المبادرات التي من شأنها سدّ الثغرات بين البيئة الأكاديمية والتجارية.

وقال محمد الكثيري، نائب أول الرئيس التنفيذي للتخطيط والاستراتيجية في مطارات أبوظبي:«تسعى مطارات أبوظبي للمشاركة في المبادرات التي من شأنها دعم تطوير المواهب الوطنية في قطاع الطيران، ما يعزز استدامة النمو في هذا القطاع».

وأضاف: نحن سعداء بمشاركتنا مع مجموعة الاتحاد للطيران في مسابقة «فكرة للجامعات»، ونتطلع للاستراتيجيات والأفكار السباقة والطموحة التي سيقدمها المنتسبون، ومن ثم تطبيقها في مختلف مرافق المطار. وتجدر الإشارة إلى أن دورة فكرة 2017، تركز على التطور الرقمي لشركات الطيران والمطارات، وفرص تطوير المبيعات الملحقة في السوق الحرة، وتحسين ولاء الضيوف، والتجارة الإلكترونية وغيرها.

ومن المقرر مشاركة 27 جامعة في الدورة المقبلة للمسابقة مقابل 18 جامعة العام الماضي، ووصل عدد الطلاب المسجلين إلى 6500 طالب.