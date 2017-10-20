15 مليار دولار الاستثمارات الإماراتية في المغرب

الدار البيضاء (وام)

بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في المغرب نحو 15 مليار دولار، فيما تجاوز عدد الشركات الإماراتية المستثمرة هناك 20 مؤسسة، حسب إبراهيم محمود المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي.

جاء ذلك خلال لقاء معالي عبد الكبير زاهود، والي ولاية الدار البيضاء وإبراهيم المحمود، حيث تناول الاجتماع سبل تطوير علاقات التعاون بين الشركات والمؤسسات في كل من إمارة أبوظبي والمملكة المغربية الشقيقة.

أشاد معالي عبد الكبير زاهود، بالتجربة التنموية الرائدة لدولة الإمارات وما حققته من إنجازات ونجاحات في جميع القطاعات والمجالات.

وقال معالي عبد الكبير زاهود: إن بلاده مهتمة بالاستفادة من التجربة التنموية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وما حققته من إنجازات ونجاحات في كل القطاعات والمجالات بفضل قيادتها الحكيمة، داعياً الشركات الإماراتية للاستثمار في المغرب والاستفادة مما توفره الأنظمة والقوانين المعمول بها في بلاده، وخاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والنقل والبنية التحتية، وهي من أهم القطاعات التي تحتاج للتطوير لدعم مسيرة الاقتصاد المغربي.