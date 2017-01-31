«تاكسي مائي» عالي السرعة يربط بين شاطئ الراحة وجزيرة ياس

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت جزيرة ياس، أمس، عن إطلاق خدمة التاكسي المائي عالية السرعة من شاطئ الراحة إلى عدد من المواقع المختلفة في الجزيرة، من خلال توقيع اتفاقية مع شركة «جالبوت» للنقل البحري.

وتوفر خدمة التاكسي المائي وسيلة نقل مائية إضافية لسكان شاطئ الراحة، بما في ذلك المنيرة، والبندر والزينة، وسكان أبوظبي والسياح، لزيارة مرسى ياس وياس لينكس، إضافة إلى مواقع أخرى على جزيرة ياس في المستقبل.

وسيتم ربط التاكسي المائي أيضاً بخدمة العبّارة السريعة التي تقوم شركة جالبوت بإدارتها في مدينة أبوظبي، عبر محطاتها في ياس مارينا، وأبوظبي مول، وأبراج الاتحاد وفندق الفيرمونت.

وتعد هذه الخدمة من أحدث الإضافات إلى مجموعة الوسائل المصممة للارتقاء بخدمات النقل في جزيرة ياس، والتي تضم خدمة حافلات ياس اكسبريس الجديدة، و»بايك شير من بنك أبوظبي التجاري» لتأجير الدراجات الهوائية، بالتعاون مع شركة سياكل.