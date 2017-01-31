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أطلقته «ميرال» بالتعاون مع شبكة جالبوت للنقل البحري

«تاكسي مائي» عالي السرعة يربط بين شاطئ الراحة وجزيرة ياس
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تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يناير 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت جزيرة ياس، أمس، عن إطلاق خدمة التاكسي المائي عالية السرعة من شاطئ الراحة إلى عدد من المواقع المختلفة في الجزيرة، من خلال توقيع اتفاقية مع شركة «جالبوت» للنقل البحري.

وتوفر خدمة التاكسي المائي وسيلة نقل مائية إضافية لسكان شاطئ الراحة، بما في ذلك المنيرة، والبندر والزينة، وسكان أبوظبي والسياح، لزيارة مرسى ياس وياس لينكس، إضافة إلى مواقع أخرى على جزيرة ياس في المستقبل.

وسيتم ربط التاكسي المائي أيضاً بخدمة العبّارة السريعة التي تقوم شركة جالبوت بإدارتها في مدينة أبوظبي، عبر محطاتها في ياس مارينا، وأبوظبي مول، وأبراج الاتحاد وفندق الفيرمونت.

وتعد هذه الخدمة من أحدث الإضافات إلى مجموعة الوسائل المصممة للارتقاء بخدمات النقل في جزيرة ياس، والتي تضم خدمة حافلات ياس اكسبريس الجديدة، و»بايك شير من بنك أبوظبي التجاري» لتأجير الدراجات الهوائية، بالتعاون مع شركة سياكل.

وتمثل وسائل النقل المتعددة، والتي تسهل إمكانية الوصول والربط بين المعالم المهمة ومناطق الجذب الرئيسة في جميع أنحاء جزيرة ياس ومدينة أبوظبي، جزءاً مهماً من رؤية جزيرة ياس، لتوفير تجارب فريدة وممتعة للمقيمين والزائرين من مختلف أنحاء العالم في جزيرة ياس. ... المزيد
     
 

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