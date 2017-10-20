%30 نمو عدد المشاركين في معرض «آيريس» للعقارات

سيد الحجار (أبوظبي)

تشارك 120 شركة عقارية محلية ودولية في فعاليات الدورة التاسعة للمعرض الدولي للعقارات والاستثمار «آيريس 2017»، بنمو 30%، خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال أنطوان جورج، مدير عام شركة دوم للمعارض، المنظمة للحدث، خلال مؤتمر صحفي أمس الأول، إن 50% من الشركات المشاركة محلية، لاسيما من أبوظبي ودبي الشارقة، لافتا إلى وجود شركات من 30 دولة بالمعرض.

وأوضح جورج أن المعرض يتم تنظيمه تحت عنوان «الإقامة والجنسية من خلال الاستثمار العقاري»، وينقسم إلى قسمين رئيسين أولهما، يعرض المشاريع العقارية في الإمارات، وعدداً من الدول أبرزها باكستان والهند، والثاني عبارة عن معرض متخصص لكيفية الحصول على الإقامة والجنسية، من خلال الاستثمار العقاري في عدد من الدول أبرزها، الولايات المتحدة الأميركية، ودول جزر الكاريبي وقبرص ومالطا والبرتغال.

وأشار إلى أن الشركات المحلية المشاركة في المعرض أعلنت عن خصومات لمشاريعها تتراوح بين 3% إلى 5% إضافة إلى عروض مغرية لفوائد التمويل بنسبة لا تزيد عن 2%.