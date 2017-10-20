أصول «المركزي» تسجل أعلى مستوى في تاريخها

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي إلى 397 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر 2017 لتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية، بعدما نمت 8.8% تعادل زيادة بقيمة 32 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب البيانات الرسمية الصادرة أمس عن المصرف.

وجاءت الزيادة في موجودات المصرف المركزي خلال الفترة، بدعم من النمو الكبير في بندي النقد والأرصدة المصرفية التي زادت بقيمة 50 مليار درهم (بنمو 55%) لتصل إلى 140 مليار درهم، والودائع التي زادت بقيمة 46 مليار درهم (بنمو 74%) لتصل إلى 108 مليارات درهم خلال نفس فترة المقارنة.

إلى ذلك تظهر البيانات أن رصيد الحسابات الجارية والودائع العائدة للبنوك لدى المصرف المركزي ارتفعت بشكل طفيف بقيمة ملياري درهم لتبقى عند أحد أعلى مستوياتها التاريخية البالغة 157 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017، كما ارتفع رصيد شهادات الإيداع بقيمة 19 مليار درهم ليبلغ رصيدها لدى المصرف المركزي 127 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

وتعتبر شهادات الإيداع مؤشراً مهماً على ارتفاع السيولة المتوافرة لدى البنوك بالدولة، إذ أنها إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية ويصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة بالدولة على إدارة السيولة الزائدة لديها.