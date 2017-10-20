«اتصالات»: إلغاء مناقصة رخصة المتحرك الثالثة في سلطنة عمان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أنه تم إخطارها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان بإلغاء المناقصة للرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول، بحسب بيان نشر أمس.

وقالت الشركة في البيان إنها ستعلم السوق بأي تطورات مهمة حول هذا الموضوع وفقاً لقواعد وقوانين سوق الأوراق المالية المعمول بها.

وكانت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أعلنت في مايو الماضي أنها تقدمت بعرض للرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في سلطنة عمان.

وأعلنت «مجموعة اتصالات» يوم 12 سبتمبر الماضي أنها تسلمت إخطاراً من هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان يفيد باستمرار عملية تقييم المناقصات للرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المتحرك حتى 30 نوفمبر المقبل. وكانت «الاتصالات» السعودية، و«اتصالات» الإمارات، تقدمتا للمنافسة على رخصة المشغل الثالث للهاتف المحمول في عمان، بالإضافة لـ«سوداتل» السودانية.