حمدان بن محمد يتحدى العالم في «دبي للياقة»

رضا سليم، وام (دبي)

لا صوت يعلو فوق صوت مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، وتنطلق اليوم وتستمر حتى يوم 18 نوفمبر المقبل.

ويقود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التحدي الكبير أمام العالم، حيث يشارك أكثر من 200 جنسية مقيمة على أرض الدولة في الفعاليات التي تقام على مدار شهر، وتتضمن أكثر من 1500 حصّة تدريبيّة رياضيّة مجانيّة في أكثر من 88 منشأة رياضية شريكة ، إضافة إلى 75 صالة رياضية مؤقتة، و16 فعالية مُشاركة و5 كرنفالات أسبوعية عائلية. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية تضمين الرياضة والنشاط البدني كجزء رئيس من مسار العملية التربوية وضمن مختلف المراحل التعليمية، منوهاً إلى ضرورة تعويد النشء على ممارسة الرياضة وتحفيزهم على ممارستها في إطار اليوم الدراسي أو خارج أوقات الدوام المدرسي. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس إلى مدرسة محمد بن راشد النموذجية للبنين التابعة لمنطقة دبي التعليمية في منطقة الجافلية يرافقه اثنان من أبناء الشهداء، هما: عبد الله، ابن الشهيد سيف يوسف بالهول الفلاسي، وعبد الله، ابن الشهيد سعيد أحمد بوكرود المرّي، حيث كان في استقبال سموه معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعدد من القيادات التربوية، حيث اطلع سموه خلال الزيارة على استعدادات المدرسة للمشاركة في تحدي دبي للياقة الذي ستنطلق فعالياته اليوم. وأثنى سموه على جهود المدارس التي تتيح الفرصة للتلاميذ لممارسة الرياضة، معرباً عن أمله أن يكون انطلاق تحدي دبي للياقة بداية نهضة رياضية حقيقية شاملة، تطال كافة مكونات المجتمع بمختلف شرائحه وقطاعاته، بما لذلك من انعكاسات إيجابية تسهم في تحقيق أفضل نوعيات الحياة لأفراد المجتمع من كافة الأعمار ومساعدتهم على الوصول إلى أرقى مستويات الصحة. وقال سموه: مبادرة تحدي دبي للياقة تأتي متماشية مع مساعي الدولة المستمرة لضمان أفضل مستويات جودة الحياة للناس، وحرص القيادة الرشيدة الدائم على إيجاد كافة السبل التي تضمن لجميع أفراد المجتمع حياة صحية هانئة، توفر لهم جميعاً أسباب السعادة وتمدهم بالقدرة على العمل والعطاء، بما يعود بالخير عليهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم. وناشد سموه أولياء الأمور بالاهتمام بتشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة وجعلها جزءاً رئيساً من حياتهم اليومية وتحفيزهم المستمر لهم على التميز في المجال الرياضي، حيث لا تتعارض الرياضة مع الدراسة ولكنها تعتبر من المقومات الداعمة لها بما تهيئه من صحة نفسية وبدنية سليمة للطفل والشاب تعينه على الوصول إلى درجات أفضل من التحصيل العلمي والتفوق الدراسي.

وبادرت المؤسسات والدوائر الحكومية بالتجاوب مع مبادرة سموه، في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة العامة لشرطة دبي التحدي بكل موظفيها، وهو ما انطبق على بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي، وطيران الإمارات، ودبي للمعرفة وكهرباء ومياه دبي وغيرها من المؤسسات. وقد أشعلت الرسالة النصية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حماس الجميع، وتفاعلت معها مؤسسات حكومية على مستوى الدولة، كما أعلن عدد من الوزارات انضمامها للحدث، كما كان لوقع الرسالة رد فعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي عبر «تويتر» و«إنستجرام» و«فيسبوك»، وتفاعلت كذلك الشركات الخاصة بدخول التحدي، وأيضاً على مستوى الأفراد، تسابق الكثيرون للمشاركة في كل الفعاليات، خاصة أن مؤسسات رياضية كثيرة وأندية فتحت أبوابها بالمجان لممارسة الرياضة. ويشمل تحدي دبي للياقة مجموعة من الفعاليات الرياضية تهدف إلى تحفيز كافة المقيمين في إمارة دبي وزوّارها على تعزيز نشاطهم البدني، والالتزام بممارسة النشاطات الرياضية لمدّة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً. وتنطلق المبادرة في حديقة الصفا، حيث يبدأ المهرجان الافتتاحي فعالياته في الواحدة ظهراً حتى الساعة 9 مساءً، وتشهد الفعالية حضور مشاهير الرياضة على مدى يومين من النشاطات. ويضم التحدّي جميع أشكال الأنشطة البدنية الرياضية، بدءاً من المشي، والرياضات الجماعية، والتجديف على الألواح وقوفاً، وتمارين اليوجا، وركوب الدراجات الهوائية، وكرة القدم، والكريكيت على الشاطئ وغيرها الكثير.

ويشارك في انطلاق المبادرة قائد المنتحب الإنجليزي السابق ولاعب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم ريو فرديناند، حيث يقود الاحتفالات الرياضية، ويشجّع كافة المشاركين من الكبار والصغار على الانخراط في المبادرة، وتبنّي نمط حياة أكثر نشاطاً، ويعتبر مهرجان عطلة نهاية الأسبوع الأول بداية لثلاثين يوماً من التحدّي ضمن مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، ويشهد الافتتاح مجموعة كبيرة من التمارين الرياضية تصل لأكثر من 40 نوعاً من الرياضات والأنشطة البدنيّة المميّزة، التي تناسب الجميع من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، حيث يجد كل مشارك نوعاً جديداً من التجارب الرياضية التي تناسبه. وتشتمل أبرز الفعاليات على المسرح الرئيسي في مهرجان اللياقة بحديقة الصفا، قيام روب «ذا كيلر إدمندز»، نجم البرنامج التلفزيوني الشهير في المملكة المتحدة «الخاسر الأكبر»، عرضاً حياً، ويحفّز جموع المشاركين على النشاط البدني عبر مجموعة من النشاطات المستوحاة من برنامجه، وتقدم شيخة القاسمي البارزة في رياضة «الكروس فيت» كيف تحافظ على لياقتها البدنية، مع إتاحة الفرصة للمشاركين للانضمام لنظامها التدريبي الخاص.