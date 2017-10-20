مورويا بطل «ريد بول الجوي»

إنديانابوليس (الاتحاد)

توج الياباني يوشيهيد مورويا حماسه الشديد، بالفوز بمنافسات بطولة العالم لسباق ريد بول الجوي لعام 2017، مع ختام منافسات السباقات في حلبة «إنديانابوليس موتور سبيدواي» في الولايات المتحدة الأميركية، ليسدل الستار على موسم حافل انطلق من أبوظبي في شهر فبراير الماضي، وطاف أرجاء العالم.

وكادت أن تتحطم آمال مورويا ليصبح أول ياباني يتوج باللقب العالمي، عندما تم فرض عقوبة التأخير لمدة ثانيتين، لكنه استطاع تعويض هذا لتأخير باستغلال الرياح القوية لصالحه ليصبح في المقدمة مع الجولة الثامنة في البطولة.

وفي الوقت نفسه كان الكندي بيت ماكلويد والأميركي كيربي شامبليس، قد تعثرا في الجولة الأولى، وهو ما منح مورويا القليل من الشعور بالراحة، رغم أن منافسه التشيكي مارتن سونيكا استطاع أن يكون أسرع متسابق ينهي جولة، وأصبح الصراع مقتصراً بينهما.

وتمكن مورويا في هذا السباق من تحقيق زمن 1:03:026 دقيقة، وكانت الضغوط كلها على سونكا، الذي واجه بعض المشاكل الفنية، واستطاع أن يحقق 1:07:280 ثانية، وهذا أدى لتتويج أول بطل آسيوي لبطولة العالم لسابقات ريد بول الجوي.

يذكر أن هذه السباقات العالمية انطلقت عام 2003، واحتفلت ريد بول للسباقات الجوية بإقامة سباقها رقم 75 مع افتتاح الموسم الحالي في أبوظبي. وتعد بطولة العالم لسباق ريد بول الجوي الأفضل على مستوى منافسات الطيارين، التي تجمع بين السرعة والمهارة والدقة، باستخدام طائرات سباق هي الأسرع والأكثر رشاقة وخفيفة الوزن، ويصل الطيارون إلى سرعة 350 كيلومتراً في الساعة، وبقوة تصل إلى 10G.