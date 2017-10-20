«كأس الهلوين» يطلق موسم البولو

دبي (الاتحاد)

يدشن نادي الحبتور للبولو موسمه الرياضي ظهر اليوم، بانطلاقة بطولة الهلوين 2017 للبولو، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 6 فرق، هي الحبتور ومهرة وبنجاش وكويت وأستانا ورينوس بمعدل «هانديكاب» 6 جول، وتعد من البطولات التي تتاح فيها الفرصة للاعبين الصغار الأقل تصنيفاً للمشاركة، خاصة في بداية الموسم، كما أنها فرصة ليدخل اللاعبون المصنفون والأكثر خبرة في أجواء البطولات ذات التصنيف المتوسط والعالي، مثل كأس دبي الذهبي.

وأعرب محمد خلف الحبتور، رئيس نادي ومنتجع الحبتور، عن سعادته ببداية الموسم الجديد، مرحباً بالفرق المشاركة ومهنئاً عشاق ومحبي البولو بافتتاح الموسم، آملاً أن يكون موسماً ناجحاً بكل المقاييس ويشهد نقلة نوعية للعبة.

وكشف الحبتور النقاب عن أهم ظواهر نشاط البولو هذا الموسم، وهو التعاون المرتقب والبناء بين نادي دبي للبولو والفروسية، ونادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، حيث يتم تبادل الافتتاح والختام بين الناديين لعدد من البطولات.

ويقص شريط البطولة اليوم فريقا كويت وبنجاش ويعقبها مباراة الحبتور ورينوس.

ويمثل فريق كويت اليوم في المباراة الافتتاحية كل من تي بي أيه، وحسام الخرافي وعلي كاشيف ونيقولاس جوينزو، أما فريق بنجاش والذي سبق له المشاركة الموسم الماضي فيضم ابلياس الختال وحيدر بنجاش وماركو فوكاشا وقيدريكو بوتوبسكي.

ويلتقي فريقا الحبتور ورينوس في المباراة الثانية اليوم، وتتساوى كفتيهما في الهانديكاب 5 جول لكل منهما، حيث يضم فريق الحبتور كل من حبتور الحبتور، وأحمد الحبتور ومحمد الحبتور وتوماس آريات، فيما يضم فريق رينوس كل من ستيوارت رجلي وراجا أبوجبين وإيريال بونزي جوستو كوتينيو.