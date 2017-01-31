124 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال 2016 بنمو 8%

مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة، بنسبة 8.2% خلال العام الماضي لتصل إلى 124.35 مليون مسافر، مقارنة مع 114.88 مليون مسافر عام 2015، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للطيران المدني.
وأظهرت أحدث بيانات الهيئة، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تجاوز عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي حاجز 88 مليون مسافر في 2016، ليستحوذ بذلك على 70.7% من إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة، تلاه مطار أبوظبي الدولي الذي استخدمه أكثر من 25.65 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بإجمالي 9.17 مليون مسافر، فيما بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة نحو 522.19 ألف مسافر، ومطار العين بنحو 33.08 ألف مسافر، فيما بلغ مجموع المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي أكثر من 952.2 ألف مسافر.
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وارتفعت الحركة الجوية في مطارات الدولة خلال العام الماضي بنسبة 2.94% لتصل إلى 922.51 ألف حركة جوية، مقارنة مع 896.11 ألف حركة خلال عام 2015، بحسب بيانات مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني.
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