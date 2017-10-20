«الفحص الفني» يجدد إثارة «الإكس كات» في ويهاي

خالد السعدي (ويهاي)

تتواصل متعة وإثارة زوارق الإكس كات مع انطلاق فعاليات وتفاصيل الجولة الثانية لبطولة العالم لزوارق الإكس كات، والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى الأحد وسط مشاركة وحضور إماراتي وعالمي عبر هذه المنافسة، و11 زورقاً تشارك من مختلف دول العالم في هذه المنافسة في مدينة ويهاي الصينية.

وجاء الاهتمام كالمعتاد والدعم المتواصل من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي، والذي حرص على التواصل مع رئيس بعثة الفريق من أجل الاطمئنان على فريق أبوظبي ومشاركته الحالية في المنافسة، واطمأن الشيخ محمد على كوادر الفريق وقدرتهم على مواصلة الأداء الذي بدأوا به مشوار المنافسة في البطولة في الجولة الماضية، والوصول للمنصة بشكل دائم في كل جولة.

وكانت الجولة الأولى من البطولة والتي أقيمت في مدينة جينجهو الأسبوع الماضي قد شهدت فوز زورق الفيكتوري 3، بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي بالمركز الأول في كلا السباقين، وحلول زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير في المركز الثاني أيضاً، في حين ذهب المركز الثالث في الجولة الماضية لزورق الإيطالي 20 في السباق الأول، وحل في السباق الثاني زورق الأسترالي.

وتبدأ تفاصيل الجولة الثانية اليوم مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، بالإضافة إلى الاجتماع الرئيسي للجولة، وينطلق غداً سباق كسر الكيلو، بالإضافة إلى انطلاق السباق الرئيسي الأول، ثم انطلاق السباق الرئيسي الثاني بعد غد، وختام الجولة ومنافسات التحدي في ثاني جولات البطولة.

ومن المقرر أن تستضيف الصين الجولة الثالثة أيضاً الأسبوع القادم في مدينة شايمن، لتختتم بعدها المراحل الثلاث في الصين، وتنتقل البطولة لاحقاً إلى الإمارات وختام المنافسة العالمية للموسم الحالي.

ويستعد فريق أبوظبي من أجل منافسة قوية في الجولة الحالية مع زورق الفيكتوري على صدارة البطولة، حيث اشتعلت المنافسة بعد نهاية الجولة الماضية بين الفريقين الإماراتيين، وكانت بعثة أبوظبي قد وصلت إلى مدينة ويهاي قبل يومين، حيث بدأت الإعداد والتجهيز بقوة من أجل المنافسة في هذه الجولة.

من ناحيته كشف ناصر الظاهري راديو مان الزورق والمسؤول الفني الأول في الفريق، عن الاستعداد المكثف والكبير لزورق أبوظبي 5 للمنافسة بقوة في هذه الجولة، وقال: وصلنا قبل يومين إلى هنا وقمنا بتجهيز وإعداد الزورق من أجل المنافسة، سيكون هناك تحد قوي في هذه الجولة، خاصة أن مرحلة جس النبض قد انتهت في المنافسة في الجولة الماضية، بعد أن كشفت كل الفرق عن أوراقها في الجولة الماضية وبدأت مرحلة جمع النقاط لدى الجميع.

وشهدت المنافسة في الموسم الحالي اختلافاً في بعض القوانين والمطبقة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، حيث قامت اللجنة بزيادة وزن الزورق وإضافة وزن المتسابقين أيضاً من 1800 إلى 2400 كيلو، وأكد متسابق الفريق والنجم فالح المنصوري أن هذه الزيادة تأتي لترفع من حدة المنافسة بين المتسابقين في البطولة حيث قال: جميع الفرق الآن يجب أن تراعي أن يكون وزن الزورق مع المتسابقين بنفس الوزن الذي وضعته اللجنة المنظمة، حيث إن أي زيادة أو نقصان قد تتسبب في شطب نتيجة الزورق والفريق، السر في زيادة الأوزان يكمن في أن اللجنة تريد رفع المستوى وحدة المنافسة، أكثر بين المشاركين، وهو بالتأكيد في مصلحة البطولة بالدرجة الأولى.