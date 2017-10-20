محمد حسن (دبي)

تدشن مدينة دبي الدولية للقدرة صباح اليوم موسم سباقات القدرة 2017 -2018، بسباق تحدي سيح السلم لمسافة 100 كم، وينقسم السباق إلى 3 مراحل بمشاركة مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ويحتوي برنامج سباقات القدرة لهذا الموسم، الذي أعلنه اتحاد الفروسية، على 78 سباقاً تقام على ميادين القدرة الرئيسية في الدولة، والمتمثلة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، وقرية بوذيب للقدرة بالختم.

وتأتي الانطلاقة اليوم عبر سباق تحدي سيح السلم ويليه غداً سباق الوصل للإسطبلات الخاصة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، التي تستأثر بأكبر عدد من السباقات حيث تشهد 36 سباقاً وبطولة، بينما تشهد قرية الإمارات العالمية بالوثبة 19 سباقاً، فيما تنظم قرية الإمارات للقدرة ببوذيب 23 سباقاً.

وتقام أول سباقات قرية الإمارات العالمية بالوثبة يوم السبت المقبل، بسباق تحدي الوثبة لمسافة 120 كيلومتراً، فيما تدشن قرية بوذيب للقدرة بالختم موسمها في 23 نوفمبر المقبل بسباق دولي لمسافة 80 كلم «نجمة واحدة».