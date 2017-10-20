الشارقة مع الجزيرة وشباب الأهلي يتحدى الوصل

رضا سليم (دبي)

يدخل دوري أقوياء اليد المرحلة قبل الأخيرة من الدور الأول، حيث يستضيف فريق الشارقة «حامل اللقب» والمتصدر، منافسه فريق الجزيرة بصالة الملك الشرقاوي في افتتاح الجولة الرابعة، فيما تقام في التوقيت نفسه مواجهة بين فريق شباب الأهلي دبي والوصل، بصالة مكتوم بن محمد، وتستكمل الجولة غداً، بمواجهة تجمع النصر والعين بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

ويتعامل فريق الشارقة بقوة مع مواجهة «فخر أبوظبي» الباحث عن الفوز الضائع من بداية الموسم بعدما خسر الفريق في 3 مباريات متتالية، ولم يحقق أي فوز هذا الموسم، ورغم أن المباراة بين القمة والقاع فإن لقاءات الفريقين تتسم بالندية والقوة، وربما يكون وضع الجزيرة أصعب نظراً لأن الفريق يلعب هذا الموسم من دون لاعب أجنبي، على عكس فريق «الملك الشرقاوي» الذي يضم في صفوفه التونسي سليم الهدوي، ويسعى في الوقت نفسه لتحقيق أهدافه من اللقاء في مقدمتها مواصلة الانتصارات وعدم خسارة أية نقاط خاصة أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن فيما منيت جميع الفرق بهزائم في الجولات الماضية.

كما يسعى الفريق الشرقاوي لاستغلال مباريات الدوري لتجهيز لاعبيه للبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، والتي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل، ويعتمد الفريق على نفس المجموعة من اللاعبين الذين يشاركون من بداية الموسم، وينضم إليهم أحمد عبدالله العائد من الإصابة بعد غياب لمدة عام، حيث بدأ الجهاز الفني تجهيزه تدريجياً على أمل مشاركته مع الفريق في البطولة الآسيوية.

أما لقاء شباب الأهلي - دبي والوصل، فيعد مواجهة نارية رغم أن صاحب الأرض يلعب من دون لاعب أجنبي، في حين أن الوصل ضم المحترف المصري حسين زكي، ورغم الأفضلية للفريق الذي لديه لاعب أجنبي، إلا أن شباب الأهلي دبي يضم عدد مميز من اللاعبين المواطنين في مقدمتهم عبدالله أحمد وعيسى البناي ومرزوق أحمد ووحيد مراد ومحمد جمعة ويوسف بلال والحارس المتألق عبدالرحمن خميس وغيرهم من اللاعبين.

من ناحية أخرى، خاطب اتحاد اليد الأندية بالتعديلات الجديدة على جدول مباريات الدوري، وخص التعديل الجولتين السادسة والسابعة، حيث تم دمج الجولة السادسة المقرر إقامتها يومي الجمعة والسبت 3 و4 نوفمبر 2017، بحيث تقام جميع المباريات يوم 3 نوفمبر، كما طال التعديل الجولة السابعة بعدما تم تقديمها من 10 إلى 7 نوفمبر المقبل.

وتأتي التعديلات بالاتفاق الذي تم بين لجنتي المنتخبات والمسابقات من أجل منح الجهاز الفني للمنتخب الأول الوقت الكافي لتنفيذ برنامج الإعداد لتصفيات كأس العام للرجال المقرر إقامتها بكوريا الجنوبية خلال شهر يناير 2018.