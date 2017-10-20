أسامة أحمد (دبي)

تتجه أنظار مراقبي «الطائرة» في السابعة من مساء اليوم صوب صالة نادي الأهلي شباب دبي، لمتابعة أحداث نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة بين بني ياس «حامل اللقب» والعين، بعد أن رفع الفريقان شعار التحدي للظفر بأول ألقاب الموسم، والذي يعد قوة دفع كبيرة للفائز، من أجل خوض مسابقة دوري الدرجة الممتازة في نوفمبر المقبل.

وكان الفريقان قد كثفا درجة الإعداد لمباراة اليوم التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، حيث واصل بني ياس تدريباته اليومية تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المصري محمد اللقاني، ومساعده إبراهيم المناعي، والذي عمل على ترتيب أوراق فريقه ومعالجة أي سلبية أفرزتها المرحلة التمهيدية، واضعاً نصب عينيه المحافظة على اللقب للموسم الثاني في قلعة بني ياس في ظل قوة المنافس.

وتأهل بني ياس إلى الدور النهائي بعد فوزه على شباب الأهلي دبي وحتا والخسارة أمام العين في الدور التمهيدي، فيما تخطى عقبة النصر في الدور قبل النهائي.

وفي معسكر «البنفسج» أكمل الفريق استعداداته لعبور «حامل اللقب» للفوز بالكأس، خصوصاً بعد وصوله إلى النهائي بالعلامة الكاملة، بعبور حتا وشباب الأهلي دبي وبني ياس في الدور التمهيدي وعجمان في المربع الذهبي.