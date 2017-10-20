ريدناب يختبر مهاراته بالجولف في «سوينج أجينست كانسر»

دبي (الاتحاد)

يبدأ المشاهير فعاليات بطولة «سوينج أجينست كانسر» للجولف الخميس المقبل، في «عقارات جولف جميرا» باختبار مهاراتهم في الجولف، لينضموا بعدها مع باقي الحضور في أمسية مذهلة، يحظى الضيوف خلال بتجربةٍ فاخرة من الضيافة والترفيه ولقاء النجوم، إضافة إلى سحوبات ومزاد للجوائز وحفلة حية مع منسق الأغاني وغيرها الكثير من النشاطات المذهلة!

ومع الاستعداد لانطلاق الحدث الكبير لا تزال الفرصة متاحة للمشاركة في مسابقة الهواة أو الفعالية المسائية الفاخرة، وذلك إلى جانب مجموعة من ألمع المشاهير، وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم اللاعب السابق والمدير هاري ريدناب، ولاعب الرجبي مايك تيندال الفائز بكأس العالم مع المنتخب الإنجليزي عام 2003، ومايكل كامبل لاعب الجولف النيوزيلندي المحترف السابق والفائز ببطولة أميركا المفتوحة لعام 2005. وأما أحدث الأسماء التي أعلنت عن مشاركتها في الحدث فكان براين مكفادن، النجم السابق في فرقة «ويست لايف» الشهيرة.

ويحظى الفائز بالبطولة عن فئة الهواة بفرصة اللعب، إلى جانب روري ماكيلروي وهنريك ستينسون ومات فيتزباتريك في بطولة «روليكس» للهواة والمحترفين، والتي تجري في إطار منافسات «جولة دبي العالمية»، كما سيحصل الفائز أيضاً درس في الجولف من مدرب النجوم الشهير بيت كوين، وهو الرجل الذي يقف وراء نجاح العديد من لاعبي الجولف الفائزين بأهم البطولات.

وبعد تأهل 15 لاعباً للمشاركة في مسابقة الهواة، سيتم عرض البطاقة الأخيرة ليفوز بها أحد عشاق الجولف المحظوظين في مزاد علني، يهدف إلى جمع المزيد من المال لصالح جمعية «أصدقاء مرضى السرطان» الخيرية.

وتأتي البطولة التي تنظمها جمعية «سيكستين 10» بالاشتراك مع مجلة «وورلدوايد جولف»، في أعقاب نجاح فعالية «يوم مايك كلارك الخيري للجولف»، والتي نجحت في جمع تبرعات بقيمة تتجاوز 125.000 دولار أميركي لصالح «جمعية أصدقاء مرضى السرطان الخيرية».

كما سيشارك نجوم البطولة في فعاليات ترفيهية تستمر حتى وقت متأخر من الليل، والتي تبدأ بعد وقت قصير من انتهاء المنافسات مع بوفيه المشروبات، يليه حفل العشاء الضخم الفاخر الذي تتخلله مقابلة مع هاري ريدناب ومايك تيندال وبراين مكفادن ومايكل كامبل، ثم إجراء سحب على جوائز مذهلة.