4 «مصنفات» ينافسن ألن على اللقب

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن قائمة اللاعبات المشاركات في منافسات بطولة فاطمة بنت مبارك لجولف السيدات، التي ستقام خلال الفترة 1-4 نوفمبر المقبل، على ملعب نادي شاطئ جزيرة السعديات للجولف، وذلك بتأكيد مشاركة 4 لاعبات مصنفات.

وتضم القائمة عدداً من النجمات البارزات ما يدعم مكانة البطولة ضمن الجولة الأوروبية للسيدات، حيث تضم القائمة كلاً من اللاعبات جورجيا هول، وميل ريد، وكاتريونا ماثيو، وشايين وودز، إضافة إلى حاملة اللقب بيث ألن، التي أكدت مشاركتها مؤخراً، حيث تنطلق البطولة بمشاركة 126 لاعبة محترفة في أول يومين من البطولة، لتتأهل منهن 60 لاعبة إلى المرحلة النهائية للمنافسة على الجائزة الكبرى وقدرها 550 ألف دولار أميركي.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: مشاركة هذه النخبة المتميزة من اللاعبات في البطولة تدل على السمعة العالمية المرموقة، التي حظيت بها البطولة في عامها الأول، حيث نسعى من خلالها لاستقطاب المزيد من أفضل اللاعبات المحترفات على مستوى العالم.

وأضاف العواني: أسهم رفع قيمة الجوائز لنسخة البطولة العام الجاري، في زيادة مستوى المنافسة بين اللاعبات واستقطاب أفضل اللاعبات حول العالم للمشاركة، ما يدعم مساعينا الرامية لإدراج البطولة على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية، بوصفها واحدة من بين أهم بطولات جولف السيدات، وبما يُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة لمختلف الرياضات العالمية.