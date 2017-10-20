الإنجليز يسيطرون على «الشامبيونزليج»

عمرو عبيد (القاهرة)

تصدرت الفرق الإنجليزية الخمسة مجموعاتها في دوري الأبطال الأوروبي بعد مرور ثلاث جولات من دوري المجموعات دون التعرض لأي خسارة، لتعود فرق البريميرليج إلى التوهج مجدداً في البطولة القارية بعد غياب طويل عن الظهور المؤثر، وتشير النتائج بجانب الأداء المميز لفرق إنجلترا إلى اقتراب الخماسي من التأهل إلى بداية المراحل الإقصائية، وهو ما يعكس إصرار فرق الإنجليز على المواصلة حتى النهاية..

قلعتا مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد، لم يكتفيا بالتألق في الدوري المحلي، بل انطلقا كالصاروخ في دوري الأبطال بعد تصدر كل منهما مجموعته بالعلامة الكاملة، إذ جمع كل منهما 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية بجانب قوة هجومية مميزة ودفاع صلب غير قابل للاختراق إلا فيما ندر، ورغم تنافس تشيلسي وتوتنهام مع أسماء كبيرة في عالم الكرة فإن الثنائي لم يذق الهزيمة على الإطلاق واعتليا القمة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل مع تكرار نفس التوازن الهجومي والدفاعي الذي قدمه عملاقا مانشستر، أما ليفربول فقد تمكن من التغلب على صعوبات البداية واستطاع الوصول إلى المركز الأول في مجموعته برصيد 5 نقاط بالتعادل مرتين والفوز التاريخي على ماريبور بالسبعة، وسيكون عليه تكرار هذا الانتصار في انتظار نتيجة تخدم طموحاته خلال مواجهة سبارتاك موسكو وإشبيلية اللذين يطاردانه بقوة في المجموعة الخامسة.

الخماسي الإنجليزي اقتحم قائمة أفضل خطوط الهجوم في هذه المرحلة من الشامبيونزليج حيث يحتل البلوز مركز الوصيف خلف باريس سان جيرمان بفارق هدف واحد بعدما سجل متصدر المجموعة الثالثة 11 هدفاً بمعدل 3.66 كل مباراة، ثم حل الريدز ثالثاً بعشرة أهداف كان الفضل فيها لسباعيته التاريخية في تلك الجولة، وتساوى السيتي مع اليونايتد في إحراز كل منهما لثمانية أهداف، حيث جاءا في المركز الرابع مكرر قبل الديوك في المركز الخامس برصيد 7 أهداف، منها هدف تاريخي في شباك الميرنجي الإسباني!

دفاعياً ظهرت فرق البريميرليج أيضاً بشكل جيد، خاصة السماوي والشياطين بعدما مني مرمى كل منهما بهدف وحيد ليحتلا المركز الثاني من حيث الصلابة الدفاعية بعد سان جيرمان الذي حافظ على نظافة شباكه لكنه لا يواجه منافسة حقيقية في المجموعة الثانية، ولم تهتز شباك السبيرز إلا مرتين فقط مقابل 3 أهداف سكنت مرمى ليفربول، في حين استقبل تشيلسي 4 أهداف.