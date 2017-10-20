كومان: أحظى بالدعم الكامل من إدارة إيفرتون

لندن (د ب أ)
أكد رونالد كومان، المدير الفني لنادي إيفرتون، أنه يحظى بالدعم الكامل من جانب مجلس إدارة النادي، رغم البداية المخيبة للآمال للفريق في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.
وأنفق إيفرتون أموالاً طائلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتعاقد مع لاعبين جدد أبرزهم جيلفي سيجوردسون وساندرو راميريز ودافي كلاسن ومايكل كين. ولكن بداية الفريق في الموسم الحالي لم تسر على النحو المأمول، حيث يحتل المركز السادس عشر بزيادة نقطتين فقط، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السابع.
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وختم بالقول: «في الوقت الحالي لدي كامل الدعم من مجلس الإدارة، ولكننا جميعاً نعلم أن علينا تحسين النتائج من أجل تعزيز ثقتنا بأنفسنا».