كومان: أحظى بالدعم الكامل من إدارة إيفرتون

لندن (د ب أ)

أكد رونالد كومان، المدير الفني لنادي إيفرتون، أنه يحظى بالدعم الكامل من جانب مجلس إدارة النادي، رغم البداية المخيبة للآمال للفريق في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وأنفق إيفرتون أموالاً طائلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتعاقد مع لاعبين جدد أبرزهم جيلفي سيجوردسون وساندرو راميريز ودافي كلاسن ومايكل كين. ولكن بداية الفريق في الموسم الحالي لم تسر على النحو المأمول، حيث يحتل المركز السادس عشر بزيادة نقطتين فقط، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السابع.

وقال كومان أمس: «مالك النادي ورئيس مجلس الإدارة جاءا ليشاهدا المبنى الجديد للنادي، وسار اللقاء بشكل جيد وتطرقنا للحديث عن كرة القدم». وأضاف: «لم يكن هناك رسالة معينة، ولكن هناك شعور بأن هناك مساندة للجهاز الفني وهذا شيء جيد، ولكن الكل يعلم أن كرة القدم تعتمد على النتائج في المقام الأول».

وختم بالقول: «في الوقت الحالي لدي كامل الدعم من مجلس الإدارة، ولكننا جميعاً نعلم أن علينا تحسين النتائج من أجل تعزيز ثقتنا بأنفسنا».