أنشيلوتي يقود كرواتيا في المونديال

زغرب (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية أن منتخب كرواتيا يفاوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من أجل تدريب الفريق في مونديال روسيا، ولا يتولى أنشيلوتي المدرب السابق لميلان وإنتر ميلان وريال مدريد، أي فريق حالياً بعد إقالته من تدريب بايرن ميونيخ الألماني نهاية الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» أن أنشيلوتي تلقى عرضاً من الاتحاد الكرواتي، من أجل تدريب المنتخب الأول في كأس العالم فقط قبل أن يعود لمسيرته الاعتيادية في تدريب الأندية، ويخوض المنتخب الكرواتي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في مواجهة اليونان تحت قيادة زلاتكو داليتش، وفي حال صعد الفريق الكرواتي للمونديال فإن أنشيلوتي قد يكون مرشحاً لتولي القيادة الفنية للفريق.