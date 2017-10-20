اختبارات لياقة لمنتخب «مواليد 2001»

دبي (الاتحاد)

تجمع منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2001 أمس، بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي، وحتى غد تحت قيادة المدرب الوطني سالم جساس، ومحمد العجماني المدرب الوطني المساعد، ضمن البرنامج السنوي والمعد من إدارة المنتخبات والشؤون الفنية لتجمعات المنتخبات السنية، ويرتكز التجمع على مجموعة من اختبارات للياقة البدنية للاعبين اليوم، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لهم، وعمل قاعدة بيانات لكل لاعب على حدة، لمتابعة الحالة البدنية للاعبين طوال الموسم وبصفة دورية، بالتعاون والتنسيق مع الأندية.

ووجهت إدارة المنتخبات والشؤون الفنية الدعوة لمدربي أندية الدولة للفئة السنية تحت 16 سنة، لحضور فعاليات ورشة عمل خاصة باللياقة البدنية، في الساعة الثالثة والنصف عصر غد، بمقر اتحاد الكرة، وتحت إشراف الكرواتي دافور لجيسيفيتش مدرب اللياقة البدنية لمنتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2002، وتتضمن محاضرات نظرية وأخرى عملية على ملاعب الاتحاد، وتهدف الورشة إلى تقديم معلومات جديدة للمدربين قام بجمعها مدرب اللياقة البدنية الكرواتي خلال التدريبات البدنية لمنتخب 2002 في الفترة الماضية، والتأكيد على أهمية التواصل المباشر مع مدربي الأندية، بهدف الحفاظ على المستويين الفني والبدني للاعبين، والعمل المستمر على الارتقاء بهما.

وكانت إدارة المنتخبات والشؤون الفنية دشنت الأسبوع الماضي، أول المعسكرات الداخلية للمنتخب ذاته، من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، تضمن مباراة ودية مع منتخبنا الوطني مواليد 2002، وانتهت بالتعادل 3 - 3، وتأتي التجمعات والمباريات الودية بين المنتخبين، لتكوين منتخب جديد للشباب خلال المرحلة المقبلة، وتكليلاً للجهود التي بذلتها إدارة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة، ومدربو مراكز التدريب التابعة للاتحاد، والتي تم من خلالهم تجميع وتصفية اللاعبين في دوري مراكز التدريب الموسم الماضي، كما نجحوا من قبل في تكوين منتخب 2003.

واستدعى سالم جساس المكلف بتدريب منتخب مواليد 2001، 33 لاعباً للمعسكر، وهم: مبارك راشد، فهد بدر، عبدالله جاسم «الإمارات»، أحمد محمود، راكان وليد، ماجد محمد «الجزيرة»، عبيد عيد، خلفان سالم «حتا»، عمران علي «خورفكان»، عامر إبراهيم «الشارقة»، محمد عيسى، سلطان علي، عبدالله بخيت سعد، علي عيسى، حسين جاسم «شباب الأهلي دبي»، محمد علي «عجمان»، عمر أحمد «العروبة»، حميد راشد «العين»، جمعة طارق، محمد فهد، محمد سالم «الفجيرة»، عبدالعزيز داود، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، سعود أحمد «النصر»، يوسف محمد، راشد عبدالله، أحمد عامر، محمد مسري، مطر عبدالله «الوحدة»، شهاب أحمد، علي إبراهيم، خميس ناصر «الوصل».